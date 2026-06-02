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中信兄弟今（2）日宣布由彭政閔就任新任領隊，稍早召開記者會，彭政閔身著中信兄弟深藍色帥氣POLO衫登場，抵達現場後、看到現場媒體大陣仗，露出嚇到的表情，隨後受訪時保持招牌瞇瞇眼笑容，當被問到接任領隊感覺，彭政閔也坦言，「現在心情很複雜...」「心情很複雜，既然接了就盡力而為，把球隊現階段的狀況，給予更多正向能量，讓球隊越來越好。」據傳彭政閔被問接任領隊一事考慮很久，他則回應，「現階段講多久都不是重點，該如何把這個工作做好、幫助球隊，這才是現階段我覺得最重要的部分。」接任領隊後第一個任務，就是6月底到來的選秀會，彭政閔透露，「當然跟各個部門教練，還有農場之前的教練也有討論過。陸續這幾個月都一直在跟進所有的球員的狀況。」關於未來職權分配，彭政閔笑說大致上還是以一二軍統籌戰力為主，「類似像CBO的感覺比較多一點。」，至於行政預算、或是球員薪資調整，都有一定的建議權，但還是由營運長跟最高長官這邊負責。「我必定還是以專注在球場上的地方會比較多。」當被問到未來想法時，彭政閔坦言還是壓力比較多，「畢竟現階段球隊狀況，球迷也非常關心。如何去把球隊往好的方向去走，我想這是最大的課題，我也盡全力去做。」