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▲新光三越2026年上半年受惠於台中店恢復營運及台南小北門店開幕帶動，全台業績年增約2成。（圖／取自新光三越 台南小北門店粉專）

▲宏匯廣場6月4日起至24日推出年中慶檔期，週五至週日全館當日累計3000元贈200元抵用券。（圖／記者鍾怡婷攝）

新光三越年中慶將於6月4日開跑，業者表示，2026年上半年受惠於台中店恢復營運及台南小北門店開幕帶動，全台業績年增約2成，預期年中慶業績可較去年增長4成。其中影城業種表現驚人，業績較去年同期狂飆成長約9成。另一方面，南西店B1樓層睽違10年啟動大規模改裝，預計6月25日正式亮相，品牌陣容大洗牌，進駐品牌數量較改裝前增加近2倍。新光三越表示，今年1至5月業績穩健成長，除了受惠於台中店恢復營運及台南小北門店開幕帶動外，三大業種表現尤其亮眼，包括影城、美容保養、3C家電。其中影城業種復甦最為顯著，業績年增近9成，主要受惠於今年強檔電影接力上映，包括《陽光女子合唱團》、《穿著Prada的惡魔2》等話題作品，帶動觀影熱潮。此外，新光三越南西店B1樓層暌違10年啟動大規模改裝，預計於6月25日重新亮相，約有8成櫃位進行調整。改裝後將擴大生活雜貨業種布局，品牌數量也將從原本20多個增加至40個，新增MINISO、得正、大茗等品牌進駐，餐飲品牌則維持不變。另一方面，1樓將導入頂級香氛與設計師服飾品牌，原設於B1的無印良品則移至6樓，持續提供消費者服務。新光三越「年中慶『點』」將於6月4日登場，推出有感的「點數放大回饋」，結合行動支付skm pay與7大指定銀行祭出全館單筆滿5000送2000點、名品／大家電／法雅客／[i]Store單筆滿萬送4000點等，更加碼聯名卡與指定銀行滿額再贈點數，打造「消費即賺點」的點數經濟。同時，會員單筆消費滿300元並過卡，即可兌換KEYCOFFEE、春水堂、CAFE!N等超過百大指定冰／飲品兌換券，打造最有感的小確幸。新光三越也持續擴大點數生態圈，像是扣50點抽「雄獅旅遊出團美西8日」，或是「觀看美國職棒道奇隊賽事」或「7.6萬亞洲萬里通里數」（相當於國泰航空台北到紐約單人來回機票），也可用點數兌換亞洲萬里通里數、鈴鹿賽道樂園門票等。同時串聯台灣在地好物，會員只要扣500點即可輕鬆入手。此外，宏匯廣場6月4日起至24日推出年中慶檔期，週五至週日全館當日累計3000元贈200元抵用券、「3C／大家電／健康器材」單筆滿1萬元贈500元抵用券；6月4日起至14日期間「名品」當日單筆滿1萬元再贈1000元。平日消費再享小確幸！全館週一至週四當日累計滿2000元即送 100元餐飲抵用券，單筆消費滿2500元還可兌換質感來店禮「奎士咖啡單品美式咖啡」、「輕巧真空隨身保溫杯」或100元購物金，全方位應援新生活裝備！