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中信育樂今日正式對外宣佈旗下中信兄弟棒球隊與中信特攻籃球隊的人事異動，引發各界對管理層分工的高度關注。針對外界對於決策權歸屬的疑惑，中信育樂營運長劉志威親自解惑，強調本次人事調整是為了產業發展升級所做的專業分工，從這次記者會受訪的內容來看，未來中信特攻GM陳暉和中信兄弟領隊彭政閔主要是專注戰力編成上的處理，而球員薪資和行政預算則依然是由劉志威掌握。過去劉志威同時兼任中信兄弟領隊與中信特攻總經理，隨著集團運動產業規模擴大，為追求營運效率，他將回歸專職營運長（COO）職位，專注於品牌行銷、商務運作與集團長遠佈局。劉志威強調，此項人事佈局並非針對近期球隊戰績，而是早在去年年底便已規劃的產業升級策略，目的是為了讓營運架構更趨專業與細緻。外界最關心的議題，莫過於彭政閔接任中信兄弟領隊後的權限。對此，劉志威明確表示，雖然重大決策仍會透過團隊討論，但「有關戰力編成的部分，由恰恰（彭政閔）來負責工作」。劉志威進一步解釋，過去在他兼任此職務時，其實也是會和團隊進行充分討論，只是在大家無法取得共識之時，由自己出面做出選擇。而如今恰彭政閔接領隊，自己作為營運長仍舊會參與討論：「現在他是領隊，必須做決定時，當然是由他來做決定。」 這意味著無論是選秀方針、洋將引進，或是球隊戰力調整，身為領隊的彭政閔將在既定的討論機制中，承擔起最終拍板定案的責任，擁有實質的管理與決策權。針對接任後的任務，彭政閔表示將以專注於球場戰力為主，角色類似於 CBO（首席棒球官），負責一二軍戰力的統籌、編制與體系運行。彭政閔表示：「中信兄弟一直以來在文化傳承與系統建置上都是領頭羊，我會盡全力為球隊貢獻。」他也提到，儘管在行政、預算與薪資調整上擁有建議權，但最終這些部分還是「由營運長跟最高長官這邊負責。那我必定還是以專注在球場上的地方會比較多。」在籃球隊方面，中信特攻總經理一職正式交棒給擁有豐富籃球資歷的陳暉。劉志威指出，此次人事異動落實了「專業分工」，透過彭政閔與陳暉兩位專業核心在前線深耕戰力，搭配營運長總攬全局的商業策略，中信育樂將以更穩健的步伐，開創台灣職棒與職籃的全新觀賽體驗。