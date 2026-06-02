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為鼓勵民眾養成消費索取統一發票良好習慣，以掌握稅源，增裕稅收，財政部自100年1-2月期起，統一發票每期開出特別獎1000萬元中獎號碼1組。根據財政部最新統計，累計91期至今（115）年1-2月期統一發票，已開1264張千萬元特別獎，已兌領957張，未兌領307張，其中今年1-2月期有4張未到期待領獎，若再加計3-4月期開出的20張千萬中獎發票，合計還有24位千萬富翁還沒現身。財政部賦稅署說明，今年3-4月期統一發票獎金1000萬元特別獎中獎號碼已於今年5月25日開出，特別獎中獎發票有20張，領獎期間自6月6日至9月7日，連同今年1-2月期仍在領獎期限7月6日內的4張特別獎中獎發票，合計有24個特別獎等待中獎民眾領取。至於1-2月統一超商還未領取的4張中1000萬元發票，包括在台北市中正區中山南路7號7-ELEVEN消費39元、在台北市萬華區峨眉街47號美觀園消費1579元、在新北市土城區金城路3段54號McDonald's花2元買購物袋、在桃園市龜山區興華二街永豐停車場花80元停車。賦稅署表示，中獎人若於開獎前已完成載具歸戶，即可透過財政部統一發票兌獎APP領獎，還可節省4萬元印花稅稅款；紙本發票中獎者，請於領獎期限內向第一銀行、彰化銀行、全國農業金庫、金門縣信用合作社、連江縣農會信用部等實體領獎據點兌領獎金。