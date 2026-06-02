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2026台北國際電腦展（Computex）今（2）日正式登場，輝達執行長黃仁勳現身為合作夥伴邁威爾科技（Marvell）執行長墨菲（Matt Murphy）站台，當場點名Marvell是「下一家兆美元公司」，Marvell在美股2日盤前飆漲25%。黃仁勳與Marvell執行長墨菲（Matt Murphy）週二在台北舉行的台北國際電腦展活動，兩人同台對談時表示，黃仁勳說出Marvell可能成為「下一家兆美元公司」，現場響起歡呼聲。路透指出，截至前一個交易日收盤，Marvell的市值接近1,920億美元，距離黃仁勳所提及的1兆美元市值目標仍有相當大的差距。今年稍早，輝達向Marvell投資了20億美元。這項投資是輝達推動客戶更容易使用客製化人工智慧晶片策略的一部分；這些晶片由Marvell設計，並搭配輝達的設備與處理器使用。Marvell上週預測，隨著雲端服務公司持續擴建AI資料中心，其客製化晶片業務在2029會計年度的營收將突破100億美元。AI應用快速普及，帶動了專用晶片需求激增。這些晶片與Marvell的高速互連技術，對先進資料中心至關重要，因為它們負責連接數千顆用於訓練及運行人工智慧模型的處理器。截至最新盤前交易，Marvell股價上漲24.7%，報每股273.70美元。若漲幅得以維持，公司市值將增加超過472億美元。輝達（Nvidia）盤前股價也上漲1.8%。另據CNBC報導，人工智慧股票交易熱絡，推動股市表現強勁。投資顧問公司Fairlead Strategies創辦人史塔克頓（Katie Stockton)表示，目前沒有任何跡象顯示股市上漲行情已經結束。她指出，「標普500指數已經連續九週上漲，這自然反映了積極的市場動能。目前，無論短期、中期還是長期，市場動能都是積極的。我們看到了一系列突破」。她指出，戴爾公司上漲就是一個近期的例子。