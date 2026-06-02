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▲彭政閔今日正式從二軍總教練，接任領隊職務，稍早記者會上，彭政閔坦言心情很複雜，但會全力以赴完全球隊目標。（圖／記者林子翔攝）

▲當被問到為何是彭政閔（左2）接任領隊時，中信育樂營運長劉志威（右2）坦言，建立兄弟文化是最重要原因。（圖／記者林子翔攝）

中信兄弟今（2）日由隊史傳奇球星彭政閔正式接任領隊一職，稍早球團舉行記者會，劉志威、彭政閔、周思齊與陳暉都親自出席，吸引大批媒體採訪，整個記者會持續將近40分鐘，針對四面八方直球提問，都給出完整解釋。《NOWNEWS》為您整理本次記者會完整始末，以及關於彭政閔為何接任領隊的各方說法整理。領隊：劉志威→彭政閔中信育樂營運長：劉志威中信兄弟農場主管：彭政閔→周思齊中信兄弟二軍總教練：彭政閔→林明憲彭政閔自2019年退休後，隔年就進入兄弟制服組，從農場總監、一軍總教練、二軍總教練到如今的領隊，6年就達成球團管理層大滿貫成就。劉志威透露，邀請彭政閔擔任領隊，主要就是想打造屬於兄弟的文化，「其實很重要的一件事情是，我們都非常認同中信文化，以及我們一直在打造我們自己中信兄弟的一個文化，才會站在這裡。」劉志威透露，未來制服組溝通與作業模式，其實不會有太大的差別。「只是面對接下來的挑戰，把專業分工分得更細。我也相信他們一定會有更好的發揮，會把更好的成績拿出來。」彭政閔針對接任領隊一事，坦言心情很複雜，「但既然接了就盡力而為，把球隊現階段的狀況，給予更多正向能量，讓球隊越來越好。畢竟現階段球隊狀況，球迷也非常關心。如何去把球隊往好的方向去走，我想這是最大的課題，我也盡全力去做。」彭政閔接任領隊後第一個任務，就是6月底到來的季中選秀會，彭政閔透露會與各部門保持資訊流通，「當然跟各個部門教練，還有農場之前的教練也有討論過。陸續這幾個月都一直在跟進所有的球員的狀況。」至於對領隊大致工作流程，彭政閔認為還是以統籌一二軍戰力為主，「類似像CBO的感覺比較多一點。」至於行政預算、或是球員薪資調整，都有一定的建議權，但還是由營運長跟最高長官這邊負責。中信兄弟本季戰績僅13勝29敗1和，排名全聯盟墊底，在此時機點做出制服組人事異動，外界好奇是否與戰績有關，針對這個問題，劉志威露出神祕笑容表示，絕對與戰績無關，隨後更提到球團去年整體營收多達10億，發覺整個市場變得更大、明顯往好方向走，才被賦予重新調整組織架構與成員分工。「整個產業向上發展很明顯，規模升級很明確，開季前，就被賦予重新編制整個團隊、人員安排，只是因為大家職務繁忙關係，到現在才宣布。」劉志威坦言，「球季結束之後，統計後去年營收、支出都突破10億，寫下運動產業里程碑。我們也發現職棒產業、營業額規模都提升許多，整個產業向上發展很明顯，當時就被賦予重新編制現有人員安排，這個時間就是一個起點、也是一份責任。」關於未來職權分配，劉志威坦言球隊重要決定，都是大家一起經過討論才做出決定的，未來也會繼續沿用這個方式。但也提到主要職權分配，「因為我還是整個中信育樂營運長，最終決定權在我，但戰力編成由恰恰負責，我也是團隊一份子，會一起參與討論，了解事情經過，但如果是他該做出的決定，當然由他來下。」劉志威最後強調，「一起溝通討論、尋求共識， 一直以來都是這樣的作業模式，未來也不會變。」