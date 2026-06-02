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台灣職籃大聯盟（TPBL）總冠軍賽第5戰今晚於台中洲際迷你蛋點燃戰火，由聽牌的新北國王作客挑戰福爾摩沙夢想家。日前剛從美國NCAA康乃爾大學畢業的混血好手賀丹（Adam Hinton），與弟弟賀博（Robert Hinton）在父母陪同下驚喜現身觀戰。由於高雄全家海神執行長李偉誠全程貼身陪同，讓外界盛傳賀丹準備投入台灣職籃選秀、甚至鎖定「選秀狀元」的傳聞甚囂塵上。去年曾披上中華隊戰袍、在亞洲盃賽場打出亮眼表現的賀家兄弟，日前才傳出因生涯規劃，將婉拒代表中華男籃出征7月的世界盃亞洲區資格賽第3階段。不過，這對混血兄弟檔近日低調抵台，日前更被眼尖球迷直擊與父母現身高雄漢神巨蛋，當時海神隊執行長李偉誠、隊長余純安也都有陪同，如今一家人又出現在總冠軍賽現場，引發外界高度關注。對於外界的高度聯想，海神執行長李偉誠今日受訪時態度相對低調，他透露這次行程主要是因為兩兄弟想親身感受台灣職籃總冠軍賽的張力，才邀請他們前來觀賽。針對是否已經成功招募這名準狀元，李偉誠笑著表示：「賀丹上周才剛畢業，這次主要就是帶他們到處走走、認識一下高雄的環境。彼此之間的互動非常融洽，聊得十分開心，不過關於選秀的部分，一切都還是會依照聯盟的正常程序來進行。」賀丹與賀博兩兄弟則希望將焦點留給球場，並未對未來動向發表太多評論。