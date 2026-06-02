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空軍岡山基地2日發生T-34教練機墜毀、兩名飛官不幸殉職的悲劇，民眾黨主席黃國昌在臉書發文悼念，引來大批網友留言圍剿，砲轟在野黨「砍國防預算害命」，對此，民眾黨團反擊，亮出預算書「飛機維修編列」屬於一般年度公務預算，高達636億，完全可以正常支用，怒批側翼刻意造謠、政治操作，啃食人血饅頭。一早意外消息傳出，民眾黨主席黃國昌在臉書痛心發文：「非常的難過。今早兩名飛官在執行訓練任務時，飛機墜落，兩人不幸殉職。請軍方一定要照顧好飛官家屬，並查明墜落原因。」，大批網友湧入留言區開轟，質疑是在野黨杯葛預算，才導致裝備無法汰換，怒轟「一直凍結預算，或許能買性能夠好的教練機」、「不就你們砍國防預算砍到有感。」面對排山倒海的指責，民眾黨團反擊「執政黨側翼已開始啃食人血饅頭」，強調這些都非新興計畫，完全可以正常支用，其中就包含一筆「T-34C型機零附件購製及保修」費用，國防部也已證實，該筆保修預算為持續性預算，打臉側翼「沒錢維修」的說法，怒轟側翼毫無邏輯、只想醜化在野黨。民眾黨團將矛頭指向國防部，指出T-34教練機自1985年服役至今已超過40年，奪走17條寶貴性命，且美國早已停產相關零件，外界早有退役呼聲，原本傳出2023年就要全面停役，國防部卻堅持要到2033年才陸續除役，且事故未調查就急著對外宣稱維修狀況良好，還爆料殉職飛官盧季佑5年前就曾發文直言「開T-34教練機是在玩命」，當時卻被國防部冷血回應「這是個人意見」，質疑政府國防預算屢創新高，寧可大手筆採購上百億「用途尚不確定」的無人機，卻不願採買新型教練機，要逼飛官開著老古董在空中賭命，呼籲國防部與空軍應全面徹查維保及飛安機制，別再讓國軍白白犧牲。