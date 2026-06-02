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國民黨主席鄭麗文1日起展開為期兩週的訪美行程，行前《華爾街日報》恰好指出，中國國家主席習近平積極扶植鄭麗文，視她為2028總統大選關鍵人物。中國國台辦今（2日）表示，台灣對外交往問題，應當按照「一中原則」處理。中國國台辦今舉行例行記者會，有記者問及鄭麗文訪美行程，鄭麗文表示願意與美國總統川普（Donald Trump）會面。毛寧回應稱：「關於『中國台灣地區』對外交往問題，應當按照『一個中國原則』處理。」《華爾街日報》此前引述接近北京的消息人士透露，習近平已將鄭麗文視為2028年台灣總統大選的關鍵人選，期盼未來能由願意與北京展開政治對話的政府執政，進一步推動中國所主張的「和平統一」進程。鄭麗文此次訪問以「台海和平常態化」為主軸，盼向美國政界、學界及僑界傳達國民黨對兩岸和平與區域穩定的主張，並強調台灣應扮演「和平繁榮之鏈」的重要角色。期間將在華府密集接觸國會與行政部門，出席哈佛大學、麻省理工學界活動。鄭麗文此前受訪，被問及是否會與川普見面，鄭麗文說，她見完中共總書記習近平後，國際媒體關切她願不願意見川普，「我當然非常願意」。