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演唱會後耳鳴常見「暫時性聽覺疲勞」

▲李文祺醫師提醒，若單側耳朵明顯聽不清楚、失真，可能代表內耳細胞已經受到損傷。（圖／ingimage）

24小時內沒改善要注意、單側聽力下降恐是警訊

演唱會現場怎麼自保？先離開喇叭、尖叫人群

黃金治療期約3天 越早處理越好

▲若真的出現聽力異常，醫師提醒，臨床上通常建議在3天內治療，越早越好。（示意圖／photoAC）

G-Dragon、少女時代隊長太妍等韓國藝人日前參加在高雄舉辦的韓流拼盤演唱會《K-SPARK》，但活動結束後有觀眾控訴，歌手表演時，有女子不停尖叫，演唱會結束後友人耳朵被診斷出聽力受損。李文祺醫師指出，人在突然暴露於高頻、巨大音量的環境下，例如演唱會搖滾區、喇叭旁，或周遭觀眾長時間尖叫，都可能讓耳朵短時間承受平常不會接觸到的分貝刺激。最常見的情況是「暫時性聽覺疲勞」，通常會出現耳鳴、耳塞感，或覺得耳朵悶悶的。這類狀況在離開高音量環境後，多半幾個小時內會逐漸改善，通常不一定需要吃藥或特別治療，重點是先離開噪音環境，避免繼續暴露在高分貝場所。不過，李文祺醫師提醒，若不只是耳鳴，還合併聽力下降，就要特別小心。尤其是單側耳朵明顯聽不清楚，例如右耳正常、左耳聽不到，或聲音變得模糊、失真，不像原本應有的聲音，就可能代表內耳細胞已經受到損傷。醫師提醒，若24小時內耳鳴沒有改善，反而越來越嚴重，或明顯感覺單耳聽力變差，就建議前往耳鼻喉科檢查，包括耳膜檢查與聽力檢測，確認是否有耳膜破損、聽力下降，或其他內耳受損情形。有些患者也可能合併眩暈症狀，更不能輕忽。若人在演唱會現場已經感覺耳朵不舒服，李文祺醫師表示，如果旁邊有人持續尖叫，可先移動位置；如果站在喇叭旁或搖滾區，也建議離開高分貝區域。若仍想繼續聽演唱會，則可以配戴耳塞降低音量刺激。他提醒，近期若已經出現耳鳴或耳朵悶塞感，應暫時避免再戴耳機聽大音量音樂，讓耳朵有時間恢復。至於高分貝持續多久會傷耳？李文祺醫師表示，每個人的狀況不同，無法一概而論，但若真的出現聽力異常，臨床上通常建議在3天內治療，越早越好，治療方式常見包括類固醇治療。李文祺醫師強調，短暫耳鳴、聽力正常，多半可先觀察；但若出現持續耳鳴、單側聽力下降、耳痛、聲音失真或眩暈，就不應拖延，應盡快就醫檢查。