115年3、4月統一發票中獎清冊今（5）日由財政部正式公告，讓各縣市的發票幸運兒通通現形。其中，有1位幸運兒是因為喝老牌手搖飲50嵐，而成為財神眷顧的幸運兒，分別將1千萬特別獎帶回家，另外八方雲集更是開出特別獎1000萬、200萬特獎各一張，三媽臭臭鍋也有千萬發票開出。
花了131塊買50嵐！幸運兒帶回1千萬發票
2026年3、4月統一發票統一發票特別獎為「19531471」，稍早財政部公布了發票中獎清冊，其中在高雄市三民區的50嵐就開出了1張千萬特別獎，另外在桃園市的三媽臭臭鍋、台北市萬華區的八方雲集，也都開出特別獎，另外在內湖的八方雲集還開出了200萬特獎，跟餐飲、手搖店有關的消費地點與消費金額內容如下：
1,000萬特別獎
「欣玥冷飲店」50嵐
地址：高雄市三民區建國二路 273號1樓
消費內容：飲品共131元。
「明口小吃店」八方雲集
地址：台北市萬華區漢口街 2段56號1樓
消費內容：食品等，共216元。
「小珍小吃部」三媽臭臭鍋
地址：桃園市桃園區桃鶯路 263號1樓
消費內容：食品，230元。
「淡水英專門市部」MOS BURGER
地址：新北市淡水區英專路 16號
消費內容：食品，65元。
200萬特獎
「彩悅小吃店」八方雲集
地址：台北市內湖區康寧路 3段46號
消費內容：食品等，共136元。
STARBUCKS COFFEE
地址：新北市板橋區中山路 1段13號1、2樓、15號1樓
消費內容：飲品，15元。
麥當勞
地址：台東縣臺東市新生路 191號1、2樓
消費內容：食品等，共167元。
統一發票3、4月中獎號碼
📌特別獎號碼：19531471
同期統一發票收執聯8位數號碼與上列號碼相同者獎金1000萬元。
📌特獎號碼：85941329
同期統一發票收執聯8位數號碼與上列號碼相同者獎金200萬元。
📌頭獎號碼：07225810、20231230、83518781
同期統一發票收執聯8位數號碼與上列號碼相同者獎金20萬元。
領獎期限：2026年9月7日止
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2026年3、4月統一發票統一發票特別獎為「19531471」，稍早財政部公布了發票中獎清冊，其中在高雄市三民區的50嵐就開出了1張千萬特別獎，另外在桃園市的三媽臭臭鍋、台北市萬華區的八方雲集，也都開出特別獎，另外在內湖的八方雲集還開出了200萬特獎，跟餐飲、手搖店有關的消費地點與消費金額內容如下：
1,000萬特別獎
「欣玥冷飲店」50嵐
地址：高雄市三民區建國二路 273號1樓
消費內容：飲品共131元。
「明口小吃店」八方雲集
地址：台北市萬華區漢口街 2段56號1樓
消費內容：食品等，共216元。
「小珍小吃部」三媽臭臭鍋
地址：桃園市桃園區桃鶯路 263號1樓
消費內容：食品，230元。
「淡水英專門市部」MOS BURGER
地址：新北市淡水區英專路 16號
消費內容：食品，65元。
200萬特獎
「彩悅小吃店」八方雲集
地址：台北市內湖區康寧路 3段46號
消費內容：食品等，共136元。
STARBUCKS COFFEE
地址：新北市板橋區中山路 1段13號1、2樓、15號1樓
消費內容：飲品，15元。
麥當勞
地址：台東縣臺東市新生路 191號1、2樓
消費內容：食品等，共167元。
📌特別獎號碼：19531471
同期統一發票收執聯8位數號碼與上列號碼相同者獎金1000萬元。
📌特獎號碼：85941329
同期統一發票收執聯8位數號碼與上列號碼相同者獎金200萬元。
📌頭獎號碼：07225810、20231230、83518781
同期統一發票收執聯8位數號碼與上列號碼相同者獎金20萬元。
領獎期限：2026年9月7日止