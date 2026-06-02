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花了131塊買50嵐！幸運兒帶回1千萬發票

1,000萬特別獎

▲115年3、4月統一發票一共有20張1千萬特別獎發票開出。（圖／Gemini生成）

統一發票3、4月中獎號碼

▲統一發票3月、4月完整中獎號碼一圖看！（圖/NOWNEWS社群中心製）

115年3、4月統一發票中獎清冊今（5）日由財政部正式公告，讓各縣市的發票幸運兒通通現形。其中，有1位幸運兒是因為喝老牌手搖飲50嵐，而成為財神眷顧的幸運兒，分別將1千萬特別獎帶回家，另外八方雲集更是開出特別獎1000萬、200萬特獎各一張，三媽臭臭鍋也有千萬發票開出。2026年3、4月統一發票統一發票特別獎為「19531471」，稍早財政部公布了發票中獎清冊，其中在高雄市三民區的50嵐就開出了1張千萬特別獎，另外在桃園市的三媽臭臭鍋、台北市萬華區的八方雲集，也都開出特別獎，另外在內湖的八方雲集還開出了200萬特獎，跟餐飲、手搖店有關的消費地點與消費金額內容如下：地址：高雄市三民區建國二路 273號1樓消費內容：飲品共131元。地址：台北市萬華區漢口街 2段56號1樓消費內容：食品等，共216元。地址：桃園市桃園區桃鶯路 263號1樓消費內容：食品，230元。地址：新北市淡水區英專路 16號消費內容：食品，65元。地址：台北市內湖區康寧路 3段46號消費內容：食品等，共136元。地址：新北市板橋區中山路 1段13號1、2樓、15號1樓消費內容：飲品，15元。地址：台東縣臺東市新生路 191號1、2樓消費內容：食品等，共167元。同期統一發票收執聯8位數號碼與上列號碼相同者獎金1000萬元。同期統一發票收執聯8位數號碼與上列號碼相同者獎金200萬元。同期統一發票收執聯8位數號碼與上列號碼相同者獎金20萬元。領獎期限：2026年9月7日止