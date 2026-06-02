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台北國際電腦展COMPUTEX 2026今（2）日盛大登場，談到如今正火紅的AI代理，和碩董事長童子賢表示，未來一、兩年可能將會有超過10億個AI代理（AI Agent），也就是所謂的「代理人」、「勞務秘書」等，出現在所有人的身邊。他強調，它就像10億個微波爐、洗衣機一樣，大家不需要恐慌。童子賢在今日COMPUTEX展覽攤位上指出，AI這波浪潮到目前的階段，正式進入Predictive AI跟Agentic AI，也就是必須有實體的運作。跟以往生成式AI不同，生成式AI是問它問題，給它一段文字、一個指令，它會幫你寫程式、寫詩、寫文章，它可以回答你。但它僅止於回答你，並不會主動。「也就是你不問，它就不回答」，而到了2025 年年底到2026年年初，開始流行「龍蝦」。他說，「龍蝦」基本上就屬於代理式AI，與生成式AI最不同的地方。就是它會替你打開你的郵件、會替你檢查你的帳單、會打開你的APP去看你的銀行存款，最後打開郵件之後，它會替你使用滑鼠的按鍵，來回答問題，替你把文件、問題都處理完畢。比如付帳單，「像這個東西，我把它稱為腦力上的粗活。」童子賢預估，未來一、兩年，恐怕會有超過10億個AI Agent（AI代理），出現在所有人的身邊，但大家不用太過恐慌，他比喻，AI代理就像10億個微波爐、或10億個洗衣機。現在地球上肯定有超過10億個微波爐和洗衣機，這些工具也都越來越成熟、越來越好用，這樣也意味著現代文明會越來越有效率、越來越安全、越來越進步。未來幾年，迎接實體AI及代理AI的年代來臨，童子賢認為，產業的發展和機會及挑戰，將完全不同於第一階段三、四年來的生成式AI年代，從感測器到光纖、印刷電路板、封裝，到精密晶圓、精密封裝，到被動元件等種種，都會有很大的挑戰，但挑戰的背後也是機會。由於大開拓的時代才正要展開，所有人只要有心、只要願意、只要努力都來得及。