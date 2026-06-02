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散熱大廠雙鴻今年AI水冷動能持續升溫，董事長林育申表示，今、明年展望正向，AI伺服器功耗持續拉高，市場需求明確成長，從第2季起至下半年持續擴充產能，今年水冷營收占比有機會上看70%。雙鴻目前已經量產整合式散熱器（IHS）、冷卻液分配單元（CDU）給美系客戶。林育申表示，IHS將大幅擴充產能，相關產品將放在泰國生產；CDU今年出貨量約數百台，不過，CDU測試過程耗電量龐大，台灣廠目前會遇到電力瓶頸，公司除評估自行發電，也規劃將部分產能移往泰國。2027年In-Rack與In-Row合計將增加至2000台，並以In-Row機種占比較高。林育申說明，更高功率系統與新建AI資料中心，會逐步轉向In-Row CDU。In-Row與In-Rack單價最多可相差達10倍，將有助推升雙鴻營收規模。雙鴻2日股價上漲1.75%，收1165元，成交量6767張。