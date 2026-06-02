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桃園市長張善政日前出席武陵高中畢業典禮，遭在場學生大聲調侃是「住新店的市長」，國民黨桃園市議員詹江村氣炸，臉書發文怒轟學生、力挺張善政，怎料，張善政受訪時笑稱「年輕世代有自己的觀察與幽默」讓賣力護航的詹江村有些尷尬，對此，詹江村PO出過去畫面「在地上打滾、狂喊這不是肯德基」，幽默隔空向市長討債。「肯德基事件」發生在2022年桃園市長選舉提名，當時國民黨中央遲遲無法定案，時任黨主席朱立倫突然徵召張善政參選，讓當時已經在桃園做足準備的羅智強難以接受，還計畫在各大報連續刊登7天廣告表達不滿，詹江村表示，自己當時認為黨內不能內耗，眼看朱立倫與羅智強協調、給予其他安排都遭拒絕，他索性在直播時躺地板瘋狂翻滾、揮動手腳大喊：「這不是肯德基！這不是肯德基！」嘲諷羅智強「除了選市長，其他什麼條件都不接受。」詹江村透露，羅智強看完這段直播後，沒有動怒反而笑到肚子痛，決定取消廣告並宣布退出桃園市長選舉，後來國民黨順利將張善政推上桃園市長寶座。事後，羅智強也曾笑稱：「詹江村欠我一份肯德基。」如今因為護航學生風波，詹江村再次貼出當年在地上打滾、嘴裡不斷喊著「這不是肯德基」的搞笑畫面，並向張善政喊話，這份肯德基是他當年為了張善政的選情「犧牲形象、逼退羅智強」所付出的代價，現在應由張善政來買單。