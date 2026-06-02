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▲蔡承祐（如圖）久違與粉絲見面，直言：「他們帶給我滿滿的正能量，這是歷經當兵幾個月以來最奢侈、也最懷念的事。」（圖／THE HYUNDAI 現代百貨）

韓系潮流品牌【SLOWAND】快閃店資訊

男團U:NUS成員蔡承祐正式退伍，近日為韓系潮流品牌出席一日店長活動，經過4個月的軍旅生活，他鍛鍊出挺拔身形，穿搭更顯優勢。蔡承祐難得以一襲中性造型現身，舉手投足皆散發出韓系時尚男神的魅力；蔡承祐退伍後首次在公開場合露面，活動現場吸引了大批粉絲、現場擠爆，久違與大家見面，他也驚喜預告「新作品」蓄勢待發。蔡承祐近日擔任韓系潮流品牌好友，並出席一日店長活動，MAN味十足的他，大膽挑戰演繹中性造型，他在軍中鍛鍊出壯碩身材，挺拔身形與俐落肩線成為穿搭優勢，讓粉絲直呼：「根本是韓劇男主角降臨！」現場蔡承祐特別與粉絲分享過往穿搭的「黑歷史」，他自曝還沒當歌手時最常見的OOTD是「拖鞋短褲」，出道後開始學著穿搭，才慢慢培養出對時尚的敏銳度，「後來發現，讓自己變好看，也是提升自身價值的一種方式！」蔡承祐更透露近年來因為健身緣故，從原本偏愛Oversize風格，轉而喜歡能夠展現身材線條的Muscle Fit穿搭，希望透過服裝展現更成熟自信的一面。蔡承祐退伍後首次在公開場合露面，活動現場湧入許多粉絲，迎接他正式回歸，從軍旅男孩蛻變為穩重型男的他，相隔多時再度見到熱情粉絲，蔡承祐難掩興奮表示：「音樂帶給他們動力，而現場他們帶給我滿滿的正能量，這是歷經當兵幾個月以來最奢侈、也最懷念的事。」此外，蔡承祐也驚喜預告「新作品」的好消息，透露自己在服役期間累積了大量靈感寫了許多歌，「希望透過創作，把這段時間的成長與體悟分享給大家。」提及退伍後自己最大的改變？蔡承祐坦言當兵這段時間讓自己重新思考人生方向，「包括自己的下一步、接下來該做什麼，對我來說心態上成長很多。」將以更成熟穩重的心態面對工作與人生，讓大家看見不一樣的自己。活動地點｜現代百貨 x 新光三越台中站活動日期｜2026/5/29-2026/6/4活動地點｜ 新光三越台中中港店 10F 快閃櫃位