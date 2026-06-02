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114年度所得稅結算申報已於今（115）年6月1日截止，根據財政部統計，綜合所得稅完成申報超過705萬件，較去年申報件數略增1%，其中手機報稅有289萬件，年增29萬件，年成長11%，占整體網路申報件數逾45%，而稅收淨額3217億元，較去年增加487億元，年成長17.83%，財政部估因股利所得及薪資所得增加所致。就綜所稅來看，財政部統計，今年總申報件數705萬2870件，較去年698萬2963件，增加6萬9907件，成長1%，而總自繳稅額3852億元（含最低稅負申報稅額182億元），較去年3408億元，增加444億元。至於退稅金額635億元，較去年678億元，減少43億元，總自繳稅額減除退稅金額後的稅收淨額3217億元，較去年稅收淨額2730億元，增加487億元，增加17.83%。財政部初步分析，稅收淨額增加推估因股利所得及薪資所得增加所致。值得注意的是，今年網路申報件數638萬件，年增22萬件，年增率約4%，其中手機報稅件數289萬件，年增29萬件，年增率為11%，而附件上傳件數27.5萬件，年增率為21%。財政部賦稅署長宋秀玲表示，手機報稅件數占整體網路申報件數比例達45%，較前一年度增加，顯示民眾越來越習慣使用手機報稅，也希望讓原本稅額試算逐步落日，鼓勵民眾改用手機報稅。