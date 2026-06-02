香港國際機場（Hong Kong International Airport）二號客運大樓（T2）航廈正式開幕啟用了！知名「
牛奶冰室」及「譚仔三哥米線」進駐開吃道地港式美食，還有速食麥當勞、快樂蜂，喝得到台灣「再睡5分鐘」手搖飲料；還能體驗24小時扭蛋駅，DIY手機配件自動販賣機、Scentation自助香水站，吉祥物「 咕姑固」機長周邊商品也好可愛， 最多旅客關心離港登機前，有哪些必吃、必玩的亮點一次整理。
香港機場T2開幕！喝再睡5分鐘 爽玩扭蛋機、籃球機、自助香水機
香港國際機場二號客運大樓正式啟用，斥資超過百億港元擴建，主打結合休閒旅遊需求，從辦理登機（check-in）到出境，搭配智慧科技升級「自動化設施」，有效提升效率。有網友分享，從下車到行李托運，全程僅耗時10分鐘，相較於T1節省近10～20分鐘排隊等候的時間。
必吃美食：知名「
牛奶冰室」港式茶餐廳及「譚仔三哥米線」傳統車仔麵，「好飯好餸」家常中菜、「君蘭冰室」地道小吃、唐記包點與瑞幸咖啡。
24小時營業的「麥當勞」打造全新3D大螢幕打卡點、速食「快樂蜂」等；竟然喝得到台灣手搖飲料「再睡5分鐘」限定牛油果（酪梨）雲朵沙沙」、青提（綠葡萄）咕嚕沙沙。
並匯聚香港烘焙咖啡品牌「生昌焙豆」、屢獲殊榮的「
Cupping Room Coffee Roasters」，及日式風格「Ufufu Cafe」；也有「Joy Full House」港式甜品店、新創品牌「Blendbar」推出的水果沙冰機。
必玩體驗：不只進駐「薑館」、「施施施施施施百貨」等多間本地特色設計及文創小店；以及「
NOBLETIME TRAVELLER」戶外旅行用品店、機器人咖啡店「 靈犀咖啡」。
推薦嚐鮮DIY手機配件自動販賣機「MONdiFY」、「
Scentation」自助香水站。還有24小時「扭蛋駅」及「NGS Fun Station」，不怕等待時間太無聊，試試手氣開扭機場限定版「 咕姑固」機長，有機會把高人氣珠頸斑鳩掛飾帶回家；或挑戰籃球機、氣墊曲棍球及多款親子遊戲。
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香港國際機場二號客運大樓正式啟用，斥資超過百億港元擴建，主打結合休閒旅遊需求，從辦理登機（check-in）到出境，搭配智慧科技升級「自動化設施」，有效提升效率。有網友分享，從下車到行李托運，全程僅耗時10分鐘，相較於T1節省近10～20分鐘排隊等候的時間。
24小時營業的「麥當勞」打造全新3D大螢幕打卡點、速食「快樂蜂」等；竟然喝得到台灣手搖飲料「再睡5分鐘」限定牛油果（酪梨）雲朵沙沙」、青提（綠葡萄）咕嚕沙沙。
並匯聚香港烘焙咖啡品牌「生昌焙豆」、屢獲殊榮的「
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