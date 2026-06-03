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NBA總冠軍賽即將開打，名人堂球星巴克利（Charles Barkley）於2日接受 ESPN Radio 訪問時，對本屆賽事做出驚人預測，他公開看好紐約尼克隊將在總冠軍賽中以4：2擊敗聖安東尼奧馬刺隊，這意味著尼克隊有望自1973年以來，再次將歐布萊恩金盃（Larry O'Brien Trophy）帶回紐約市。針對外界質疑尼克隊晉級之路相對輕鬆的聲浪，巴克利予以駁斥。他強調：「尼克在季後賽中一直是最強球隊，任何了解籃球的人都知道這一點。」 巴克利指出，尼克隊在晉級過程中不僅擊敗了費城76人隊與克里夫蘭騎士隊，更是以碾壓姿態橫掃對手。巴克利進一步補充：「無論你多麼不喜歡尼克隊，這都是NBA歷史上最偉大的季後賽征程之一，數據說明了一切。他們不是險勝，而是重創對手。」尼克隊目前的火熱狀態不僅體現在賽場上，連數據面也極為驚人。尼克隊在季後賽中創下+262的淨勝分，這是NBA歷史上任何球隊在11場比賽區間內的最佳紀錄。在此期間，紐約的投籃命中率高達53.3%，三分球命中率為41.3%，同時將對手得分壓制在場均99.1分，對手的投籃命中率僅為43%，三分球命中率甚至低至29.2%。儘管聖安東尼奧馬刺隊目前在賭盤上仍被視為奪冠熱門，但據 ESPN 報導，投注在尼克隊身上的總金額已佔總體近半，幾乎與所有其他季後賽球隊加總的賭資相當。凱撒體育博彩（Caesars Sportsbook）首席交易員利伯曼（David Lieberman）表示，不論是單場比賽或總冠軍預測，紐約地區對尼克隊的下注熱度皆居各州之冠。ESPN記者高利佛（Ben Golliver）則認為，奪冠壓力現已轉移至馬刺隊與文班亞馬（Victor Wembanyama）身上。他指出，尼克隊在例行賽對陣馬刺時，進攻效率高達123.0，甚至在NBA盃冠軍賽中也曾大肆摧毀馬刺防線。儘管馬刺隊的防守效率在例行賽排名聯盟第三，但面對尼克隊時，卻是其所有對手中失分最多的一支。高利佛強調：「這次總冠軍賽的勝負關鍵，將取決於聖安東尼奧是否有能力減緩這台紐約戰車的強大攻勢。」