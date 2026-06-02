資深演員吳鈴山出道39年，演過《世間情》、《甘味人生》、《炮仔聲》等八點檔代表作，角色多為反派，令觀眾所熟知，他昨（1）日開心在粉專發文，透露小女兒錄取台灣大學資訊管理學系，並分享愛女穿制服的美照，家中出了學霸星二代，讓吳鈴山笑說：「歹竹出好筍！」
吳鈴山女兒上台大 清新制服照曝光
愛女正取台灣大學資訊管理學系，吳鈴山說，因為女兒愛家，所以努力準備大學考試，如此才有底氣選擇離家近的大學，如今目標達成，從學校騎腳踏車就可以到家，心愛的女兒能天天回家見到爸爸、媽媽，他感性地說：「謝謝女兒這麼愛我們，希望我天天都能陪女兒吃晚餐。」
吳鈴山隨文附上一張小女兒的照片，可見愛女一頭中分微捲長髮垂肩，五官清秀可人，穿著制服、百褶裙在圖書館一角留影，氣質相當好，網友驚豔表示：「女兒很美」、「天生麗質，非常像媽媽」、「氣質、美貌、孝順、學識兼具」、「漂亮又會讀書」、「夫妻倆很會栽培小孩子！」
吳鈴山長子外貌斯文 繼承衣缽當演員
除了么女，吳鈴山和老婆黃崇蘭還有兩個兒子，其中長子吳迪繼承衣缽成為新生代演員，他於2024年從北藝大電影系畢業後正式踏入演藝圈，憑藉斯文帥氣的外型與穩健的表現，不僅曾經在八點檔《好運來》片場臨危受命、上陣頂替臨演，也參與電影《突破3000米的泳氣》的演出。
資料來源：吳鈴山家族臉書
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愛女正取台灣大學資訊管理學系，吳鈴山說，因為女兒愛家，所以努力準備大學考試，如此才有底氣選擇離家近的大學，如今目標達成，從學校騎腳踏車就可以到家，心愛的女兒能天天回家見到爸爸、媽媽，他感性地說：「謝謝女兒這麼愛我們，希望我天天都能陪女兒吃晚餐。」
吳鈴山隨文附上一張小女兒的照片，可見愛女一頭中分微捲長髮垂肩，五官清秀可人，穿著制服、百褶裙在圖書館一角留影，氣質相當好，網友驚豔表示：「女兒很美」、「天生麗質，非常像媽媽」、「氣質、美貌、孝順、學識兼具」、「漂亮又會讀書」、「夫妻倆很會栽培小孩子！」
除了么女，吳鈴山和老婆黃崇蘭還有兩個兒子，其中長子吳迪繼承衣缽成為新生代演員，他於2024年從北藝大電影系畢業後正式踏入演藝圈，憑藉斯文帥氣的外型與穩健的表現，不僅曾經在八點檔《好運來》片場臨危受命、上陣頂替臨演，也參與電影《突破3000米的泳氣》的演出。
資料來源：吳鈴山家族臉書