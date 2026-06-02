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▲鍾楚紅曾在影壇超級搶手，演藝圈曾流行過這句話：「再紅也紅不過鍾楚紅。」（圖/取自扒圈内酱微博）

▲66歲鍾楚紅為珠寶品牌開幕活動剪綵，仍舊散發女神丰采。（圖／翻攝自蘿嚴肅微博）

▲鍾楚紅很滿意自己目前現在的生活。（圖／翻攝自在舞台上吹泡泡的兔子微博）

昔日香港影壇當紅女神鍾楚紅，66歲依然優雅迷人、仙氣十足。她今（2日）為知名珠寶品牌擔任剪綵嘉賓，穿著連身裙搭配優雅的白紗，再戴上超過10克拉的鑽飾，氣質迷人又華貴。她坦言還是接到一些復出演戲的邀約，卻都被經紀人擋下來，認了目前沒有接戲的打算，純粹當個觀眾就很享受。她喜愛在晴天爬山，卻沒有想要約好友周潤發一起，笑道：「我更偏好自由自在，喜歡什麼時候去就去。」鍾楚紅曾經是華人區罕有匹敵的電影女神，當年娛樂界流行過一句話：「再紅也紅不過鍾楚紅。」足以證明她的地位，但她在1991年《縱橫四海》、《極道追蹤》推出後就息影，至今都沒有再復出拍戲。近年來她喜歡到處遊山玩水，維持身體健康與心情愉快，卻沒有想到去約同樣愛爬山、跑步的老友周潤發，原來她較為自由，不喜歡被任何約定束縛，心情好想爬山就去爬，也打槍復出幕前的邀約。外表凍齡、依舊是仙氣美人的鍾楚紅，透露找她回歸幕前的邀約，她都沒有答應，表示自己現在很幸福，所以沒有打算改變生活現狀，更享受當個觀眾，平常都是去看早場，比較不會太多人。她樂見香港近來有不少出色的本土電影，看了都非常喜歡，也開心電影圈有許多出色的新力軍，希望業界給他們更多發揮的舞台，讓好好創作的DNA可以繼續傳承，畢竟香港影壇曾經是「東方好萊塢」。她和周潤發、張國榮主演的《縱橫四海》，近期以全新修復版的面貌在中國上映，她開心認為若現在還有觀眾喜歡這部片，是一件好事，可是她自己平時也很少重看以前的作品。她與周潤發除了這部片之外，還一起主演《鬼新娘》、《伴我闖天涯》等影片，合作的默契與交情都不錯，只是近年也較少有機會碰面，倒是各自都健康、自在地生活著，粉絲也替他們開心。近年鍾楚紅也很常被網友與媒體記者在各大演唱會「野生捕獲」，堪稱「演唱會常客」，她也笑言自己有很多心儀的女歌手和樂團，當然會很想看他們的現場表演，如果不是自己喜愛的，真提不起勁去。之前她被拍到去聽林憶蓮的演唱會，忍不住大讚：「她不只是個歌手，根本已經是個藝術家，我喜歡她的歌好久了。」提到好姐妹鄭秀文也即將開演唱會，她更表示一定會到場支持。