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捷克參議院議長韋德齊，不畏中共壓力率團訪台，外交部長林佳龍今（2）日陪同總統賴清德接見，並頒授「特種大綬卿雲勳章」，表彰他堅定支持台灣及捍衛民主價值的貢獻。林佳龍隨後在台北賓館設宴歡迎，他提到，2020年疫情期間韋德齊喊「我是台灣人」，跨越距離的友誼深植台灣人民心中，此次再度來訪，展現雙方從民主友盟升級為更堅實合作夥伴的堅定情義。林佳龍指出，近年台捷合作成果豐碩，不僅推動台北至布拉格航班大幅增班，並持續深化半導體、AI及供應鏈韌性等領域的布局，包含成立「先進晶片設計研究中心」及促成企業在捷克投資。林佳龍特別提到，未來台北至布拉格航線將增加至天天有航班，大幅促進雙邊旅客與企業往來；韋德齊議長也對此表示認同，強調台灣與歐洲的安全及經濟繁榮密不可分，是值得信賴的合作夥伴，雙方將持續展現不退縮的勇氣，共創繁榮。宴席中，林佳龍安排即將出發前往歐洲參與「捷克使館節」的金門中正國小鼓吹陣演出，孩子們以嗩吶、哨角及棒球應援曲熱情迎賓，韋德齊議長代表捷克政府熱烈歡迎，並致贈紀念品預祝訪團在捷克的文化交流演出成功。林佳龍強調，台捷兩國共享民主價值，期許雙方攜手合作，讓這份得來不易的珍貴情誼，成為世界民主夥伴合作的典範，讓兩國關係持續邁向新的里程碑。