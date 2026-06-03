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紐約尼克隊繼1999年後再度闖入NBA總冠軍賽，帶著季後賽11連勝的驚人氣勢，讓許多紐約球迷相信這就是屬於尼克的奪冠時刻。然而，在面對聖安東尼奧馬刺隊的首戰之前，仍有三大關鍵問題備受矚目，《Heavy Sports》記者Jayesh Pagar也對於勝負關鍵問題做出回應，其中包括了羅賓森（Mitchell Robinson）能否準時回歸，以及文班亞馬（Victor Wembanyama）該如何限制，都有了具體答案。羅賓森的傷勢是總冠軍賽開打前最受關注的話題。這位資深長人先前因右小指第五掌骨骨折接受手術，球隊上下皆期盼他能戴上護具在第一戰順利出賽。由於馬刺隊在西區決賽與奧克拉荷馬雷霆隊激戰七場，尼克隊獲得了額外的休息時間，這無疑對羅賓森的復原進度大有幫助。羅賓森在社群媒體上表示狀況好轉，且多次處理過手部骨折傷勢的他，經驗豐富，極有可能在第一戰如期回歸。羅賓森身體壯碩，他過去在對上費城76人的比賽中防守恩比德（Joel Embiid）效果出色，一手搶進攻籃板能力更是其特色，如過他在場上，將能懲罰馬刺擺出矮小陣容應戰的戰術，帶給尼克禁區優勢。文班亞馬剛榮獲西區決賽MVP，同時也是2026年的年度最佳防守球員，要在場上限制他幾乎是不可能的任務。然而，尼克隊握有一張神秘王牌——曾與文班亞馬長期在馬刺並肩作戰的傑里米·索漢（Jeremy Sochan）。雖然索漢不會直接對位防守文班亞馬，但他帶來的防守多功能性與對馬刺體系的戰術情報，將成為尼克的關鍵戰力。戰術上，尼克將採取「三人聯防」策略：由卡爾-安東尼·唐斯（Karl-Anthony Towns）發揮外線射程將文班亞馬拉離禁區，若羅賓森健康出賽，則負責在籃下提供強大的身體對抗，三者合力將是延緩文班亞馬破壞力的最佳手段。目前外界普遍預測尼克隊將在五場內解決對手。尼克隊在季後賽連勝期間，場均淨勝對手近24分，展現出極高的穩定度與明確的戰術執行力。反觀馬刺隊雖然天賦異稟，但在擊敗雷霆隊的七場硬仗後，體能是否足以支撐總冠軍賽強度令人擔憂。雖然尼克隊可能在馬刺主場丟掉一場比賽，但以尼克隊目前深厚的陣容深度與極度專注的狀態，預計5場內將結束戰鬥，終結長達53年的冠軍荒。