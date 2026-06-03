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▲海洋委員會海洋保育署舉辦全國海洋環境管理考核及淨海大聯盟頒獎典禮，有接受表揚的地方政府、民間團體代表及個人與會。(圖／海洋保育署提供)

▲海洋委員會主任委員管碧玲致詞。(圖／海洋保育署提供)

▲海洋委員會主任委員管碧玲與海洋保育署署長陸曉筠，頒獎給績優人員。(圖／海洋保育署提供)

▲海巡署副署長許靜芝(左3)頒發最佳推手獎給安檢所組人員。(圖／海洋保育署提供)

海洋委員會海洋保育署1日，在高雄市鹽埕區翰品酒店，舉辦全國海洋環境管理考核績優及淨海大聯盟頒獎儀式，以表彰對我國海域環境管理、海洋污染防治及海廢清除工作有傑出貢獻的地方政府、民間團體與個人，期落實投入海洋環境與淨海，齊心守護海洋。海洋委員會海洋保育署全國海洋環境管理考核績優及淨海大聯盟頒獎儀式，是由海洋委員會主任委員管碧玲與海洋保育署署長陸曉筠共同主持，農業部漁業署副署長林頂榮、海巡署副署長許靜芝、海洋保育署副署長施義哲、海洋環境管理組組長馬振耀等人，以及接受表揚的地方政府、民間團體代表及個人與會。海洋委員會主任委員管碧玲表示，海洋環境的保護不僅是臨海縣市的責任，更是全民守護國土的共同使命，6月1日適逢世界珊瑚日，海洋委員會乃舉辦全國海洋環境管理考核及淨海大聯盟頒獎，以表彰對我國海域環境管理、海洋污染防治及海廢清除工作有傑出貢獻的地方政府、民間團體與個人，以肯定全國環境管理之成果，以資鼓勵。管碧玲說，海洋是維持全球水循環與生命營養的根源，我們應捨棄以人為中心的「實用主義」，轉而採取「海洋觀點」反思人類行為，以謙卑與敬畏之心，履行海洋保育的天然義務，她感謝與會獲獎人員長期投入海洋環境管理與淨海工作，讓我國海洋環境持續朝向更乾淨、更健康、更具韌性的方向邁進。海洋保育署署長陸曉筠指出，全國19個臨海縣市不僅深化日常監測與演練，更導入多項尖端科技與循環經濟模式，展現守護藍色國土的實力。陸曉筠並指出，海洋保育署將持續強化海洋治理，精進海域環境監測，推動海域水質檢測品質制度，以確保海域監測數據，具備高品質與公信力，並提升海污應處量能，以落實「海洋污染防治法」所要求的各項工作，優化整體海污預防與治理效能，再則是強化海廢治理，鼓勵社會大眾參與環境監督，藉由全民參與機制與透明的數據揭露，共同推動海廢減量，打造自然與人類和諧共生的藍色家園。