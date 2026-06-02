日本近日接連發生古寺火災，京都府一間擁有近1200年歷史的古剎「千手寺」，1日中午驚傳火災，木製僧舍全毀，60多歲前住持受到輕傷。
綜合NHK、讀賣新聞報導，發生火災的千手寺位於京都府龜岡市，地理位置偏僻又位於山林中，建於西元807年（大同2年），至今已擁有超過1200年的悠久歷史，全境已被列為「京都府暫定登録文化財」。
1日上午11時30分，有民眾發現千手寺冒出大量黑煙，立刻通報火警，緊急調派高達13輛消防車趕赴現場灌救。然而因現場多為木造結構，火勢異常猛烈，整整耗時約7個小時，直到傍晚6時30分左右才成功將火勢大體撲滅，但該棟木製僧舍已不幸付之一炬。
京都府警龜岡署初步調查指出，火災發生時，全燒毀的僧舍內住有該寺62歲的住持村口紹亨及其90多歲的父親（該寺前住持），事發時住持人在其他建物內，聽到巨大爆炸聲，趕到外面查看時，就看到火柱直衝天際。
90歲的前住持坦承，在火災發生前曾在住宅附近焚燒雜草。警方與消防單位研判，極可能是焚燒雜草時風勢不慎導致火星蔓延並引燃周邊木造建築。該名前住持在試圖滅火及逃生過程中，右腳受到輕微燒傷，送醫後並無大礙。
千手寺相傳由著名的弘法大師空海於平安時代初期開創，寺內供奉十一面千手觀音，以祈求治癒眼疾聞名。在推特上有日本網友熱議，日本最近兩起寺廟火災事件，都有超過千年歷史，更巧合地都與曾至唐朝留學的僧侶「空海」有關，今年全日本已有10起神社、寺廟起火事故，時間點鄰近1582年6月2日的「本能寺之變」，引發網友聯想。
專家指出，日本神社寺廟火災在今年顯得相對頻繁，主因是在於今年部分地區氣候異常乾燥，加上適逢清明與春季祭典香火鼎盛，以及古蹟常見的電線老化等環境因素重疊所致。
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1日上午11時30分，有民眾發現千手寺冒出大量黑煙，立刻通報火警，緊急調派高達13輛消防車趕赴現場灌救。然而因現場多為木造結構，火勢異常猛烈，整整耗時約7個小時，直到傍晚6時30分左右才成功將火勢大體撲滅，但該棟木製僧舍已不幸付之一炬。
京都府警龜岡署初步調查指出，火災發生時，全燒毀的僧舍內住有該寺62歲的住持村口紹亨及其90多歲的父親（該寺前住持），事發時住持人在其他建物內，聽到巨大爆炸聲，趕到外面查看時，就看到火柱直衝天際。
90歲的前住持坦承，在火災發生前曾在住宅附近焚燒雜草。警方與消防單位研判，極可能是焚燒雜草時風勢不慎導致火星蔓延並引燃周邊木造建築。該名前住持在試圖滅火及逃生過程中，右腳受到輕微燒傷，送醫後並無大礙。
千手寺相傳由著名的弘法大師空海於平安時代初期開創，寺內供奉十一面千手觀音，以祈求治癒眼疾聞名。在推特上有日本網友熱議，日本最近兩起寺廟火災事件，都有超過千年歷史，更巧合地都與曾至唐朝留學的僧侶「空海」有關，今年全日本已有10起神社、寺廟起火事故，時間點鄰近1582年6月2日的「本能寺之變」，引發網友聯想。
專家指出，日本神社寺廟火災在今年顯得相對頻繁，主因是在於今年部分地區氣候異常乾燥，加上適逢清明與春季祭典香火鼎盛，以及古蹟常見的電線老化等環境因素重疊所致。