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▲律芯科技推出全臺首顆「智慧座艙多模態感測融合AI晶片」，結合AI多模態感測分析平台與ANC主動降噪技術，在開放式座艙達到降噪之外，還能透過聲場優化即時調節駕駛身心狀態。（圖／翻攝畫面）

▲主題館開幕當日舉辦「CVC交流茶會」，邀請企業國內外CVC（企業創投）到場及新創代表發表強勢技術。（圖／翻攝畫面）

2026年InnoVEX「經濟部產業發展署主題館」於今（2）日開館。此屆展會產發署首次以主題館形式亮相，聚焦「半導體晶片」、「無人系統」及「AI應用」三大領域，引領16家具備企業創投實力、國際市場驗證之新創廠商參展。產業發展署署長邱求慧指出，新興產業的源頭往往來自新創技術研發，因此「支持新創」就是提前布局臺灣未來產業。產發署近年以「外部創新」為政策核心，強力鏈結企業與新創廠商，三年內成功投資與輔導90家優秀新創廠商，透過政府補助、計畫引資及新創募資等，累計總投資金額已有近百億元的傲人成績。產發署近年積極促進大型企業以資金、資源、通路與場域，與新創廠商共同合作，形成「大樹帶新芽」的產業鏈結模式，讓新創技術加速進入市場驗證與供應鏈，其中有三大相關政策工具，針對新創從研發、資金到市場化的不同階段，提供精準支援。首先，在「引導投資資金」方面，藉由「加強投資策略性服務業推動計畫」與「加強投資策略性製造業推動計畫」方案，結合國發基金與民間創投共同配投，協助新創取得最關鍵的第一桶金；其次，在「鏈結企業投資需求」部份，產發署推動「企業創投加速創新創業計畫」，鼓勵大型企業以CVC投資新創，新創獲得企業的資金挹注，同時加速技術找到市場切入點；第三，在「促進研發」則以「協助傳統產業技術開發計畫（CITD）」鼓勵傳產引進新創研發，讓新創在既有產業中找到應用市場，帶動傳產轉型，也促成新創實質商轉。今年主題館展示多項成功打入國際大廠供應鏈、獲得大筆企業投資的指標性廠商。其中，「鑫蘊林科」最具國際大廠投資認可優勢，「律芯科技」最具智慧車載突破潛力，「震豪數位科技」最具寵物醫療數位潛力，「傳接球實驗數據」最具AI運動科學突破力。此外，產發署於近期成立「CVC聯誼會」，希望攜手企業、新創廠商於環境面著手，一同因應礙於法規難以即時跟進市場的窘境，在產業界活絡起相互投資、開放創新的氛圍。產發署亦於主題館開幕當日舉辦「CVC交流茶會」，邀請企業國內外CVC（企業創投）到場及新創代表發表強勢技術。未來，大企業可以透過聯誼會相關活動引進、投資優異新技術以達成外部創新，而新創公司則能藉此獲得關鍵資金，形成良性的產業發展循環。