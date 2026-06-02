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▲湯普金斯第二節大爆發，單節就攻下10分，上半場則有15分進帳。（圖／夢想家提供）

台灣職籃大聯盟（TPBL）總冠軍賽第5戰今（2）晚於台中洲際迷你蛋點燃戰火，由聽牌的新北國王作客挑戰福爾摩沙夢想家。雙方今天都有變陣，夢想家方面霍爾曼因骨折無法上場，國王砍將杰倫也沒有出現在登錄名單中。退無可退的夢想家此役火力全開，雙衛蔣淯安、林俊吉合砍27分，變陣上場的「湯神」湯普金斯也有20分進帳，率領夢想家以105：69撂倒國王，系列賽2：3扳回一城。今日開局雙方都比較慢熱，2分鐘左右都沒有分數進帳，之後雙方打得膠著，首節尾聲夢想家打出一波高潮，從落後一度最多領先到4分，其中高柏鎧攻下最高的7分、替補上場的林俊吉也有4分進帳。第二節雖然國王派上大鎖李愷諺希望擋下打得正順的林俊吉，但阿吉用一次抄截快攻得分以及積極的切入禁區、拋投得分，逼國王提前喊出暫停。湯普金斯這一節大爆發，單節就攻下10分，上半場則有15分進帳；打得出色的林俊吉則是挹注本土最高的9分。國王則由沃許本轟全隊最高的12分。雙方此役失誤都偏多，夢想家出現7次失誤，國王更是發生多達11次失誤，改善失誤以及專注度不足的問題，將是國王能否逆轉的一大關鍵。中場結束夢想家暫時以49：39領先國王。雙方易籃再戰後，國王的進攻毫無起色，加上夢想家攻進一波7：0的攻勢，讓分差在第3節初期就已經被拉開。不過夢想家禁區守護神高柏鎧在中段就領到個人第4犯，替這場比賽埋下變數。第三節結束夢想家已經領先國王快要30分。末節國王已經換上替補陣容，最終夢想家以105：69撂倒國王。夢想家由湯普金斯攻下全隊最高的20分、7籃板、2助攻；高柏鎧攻下16分、蔣淯安以及林俊吉各自進帳14分與13分。國王則由沃許本攻下最高的24分，飛米、林彥廷各自有10分、11分進帳，G6雙方將在新莊體育館開打。值得一提，本場國王團隊得分69分為聯盟冠軍賽新低，此前紀錄為海神在2025/6/25的83分；同時69分也是國王本季最低的得分紀錄。此外，夢想家本場投進15顆三分球，創下球團於TPBL冠軍賽單場新高，球團原紀錄為2026年5月31日所締造的單場14顆。