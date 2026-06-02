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機器狗AI巡檢偵察、火力支援全包辦

▲中科院展示「火力型」機器狗。（圖／記者呂炯昌攝）

中科院與國內廠商合作成立「Join Lab」

▲中科院「偵蒐型」機器狗。（圖／記者呂炯昌攝）

共軍發展機器狗陪同步兵作戰，以降低士兵傷亡。中科院也與美商合作研發機器狗，今（2）日展示3型以美商Ghost Robotics機器狗為儎台、衍生研發的「偵蒐型」、「火力型」及「光達型」機器狗，未來可用於前線偵蒐、警戒巡邏及高風險任務，可降低人員暴露於戰場的風險，同時具備狗與狗間的聯網功能。中科院今日在國防部舉行「機器狗性能展示」記者會，展出以美商Ghost Robotics機器狗為儎台，所衍生研發「光電偵蒐型」、「火力型」及「光達結合熱影像辨識型」等3型機器狗。「光達結合熱影像辨識型」機器狗搭載32線3D光達與熱影像感測模組，具備自主巡檢、能即時迴避障礙、環境感知、熱源偵測、三維空間建模能力，可應用於營區安全巡查、設施監控、夜間警戒等任務，提升全天候自主運行與場域安全管理效能。「偵蒐型」機器狗搭載中科院自主設計「光電偵蒐」設備，可執行偵察任務，具備目標搜尋、分析辨識及追蹤能力，並將目獲資訊回傳至「智慧決策指管系統」，可以了解戰場資訊及指揮調度機器狗相關任務，未來可將偵蒐資訊進一步與無人車、無人機整合建構3D立體作戰體系，全面發揮系統整合效益。「火力型」機器狗以中科院自主設計的「遙控槍塔」酬載，本次展出搭載鎮暴槍，使機器狗具備偵打一體能力，執行防暴驅離與軍用火力支援等多項任務，依實際需求應用於海岸巡查、機場警戒、警用鎮暴驅離、軍用城鎮作戰等多元情境，除具備軍民兩用擴展潛力外，軍事方面未來可進一步與無人車、無人機資訊整合建構3D立體作戰體系，全面發揮系統整合效益。由於Ghost Robotics Vision 60 機器狗為美製，針對落地生產，以及台美合作部分，中科院飛彈火箭研究所副所長任國光受訪表示，中科院與國內廠商密切合作成立「Join Lab」，透過美方授權技術，在台灣尋找馬達、鏡頭與各式AI電腦模組供應商。他強調這是台灣廠商最強的強項，一方面希望結合在台生產確保未來供需不匱乏，另一方面系統正加速開發，完成後便會開始進行量產。