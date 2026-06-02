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第一金控今（2）日舉行法說會，對於「公民併」尤其國票金相關議題，第一金強調，「沒這規畫」，並提出併購3提前，要能擴大規模、提升綜效及有競爭力之下，併購才有意義。同時，第一金也預估，央行今年升息動機不強，目前相關油電價格凍漲，沒有很嚴重通膨壓力，加上傳產業仍受關稅影響，資金壓力仍在，貿然升息會造成傳產資金壓力，而新台幣有升值空間，但預估不至於升破30.5元。今年首季第一金與旗下銀行、證券等子公司獲利再創新高，金控第一季稅後淨利82.44億元，年增26.5%，繳出史上最佳首季成績單，每股稅後盈餘（EPS）0.57元，而子公司第一銀行稅後淨利達75.73億元，年增11.7%；第一金證券獲利5.11億元，年成長達325.8%，也帶動非銀行子公司的獲利貢獻佔比由去年的9%提升至12%。就銀行獲利來源分析，第一季淨利息收入在授信規模持續擴張下，年增達22.4%。淨手收則在財管業務動能挹注下，年增13.7%，核心業務成長動能強勁。此外，銀行放款業務亦展現豐沛動能，第1季總放款年增10.8%達2.95兆元。受惠於科技業投資熱潮帶動資本支出與週轉金需求，中小企業、外幣與大企業放款分別年增8.2%、17.3%與10.5%。房貸業務持穩年增5.5%。整體授信資產品質良好。回應獲利增溫的營運成果，第一金董事會也已通過2025年盈餘分配案，擬配發每股現金股利新台幣1.30元，不僅創下近6年新高，現金股利配發率更達69.5%，全案將提請6月18日股東大會承認。展望下半年，雖然面臨國際局勢變動，第一金強調，將憑藉穩健的企業基本面，聚焦AI產業相關商機與壯大亞灣區資產管理中心計畫，在兼顧風險管控與永續發展前提下，提供企業全球佈局所需之跨境金融服務，並持續深耕高資產財富管理業務版圖，同時透過提升證券及人壽子公司的競爭力，打造集團多元獲利引擎，以強化第一金營運韌性，為全體股東創造穩健成長的投資價值。對於市場關注的「公民併」包括併購國票金等議題，第一金強調，「沒這規畫」，併購前提要擴大規模、提升綜效，還要有競爭力，在3大提前之下併購才有意義，目前沒有併購「公民併」規畫。有關美國貨幣政策，第一金認為，若美國中東戰事可停止，美國聯準會（Fed）有機會降息，畢竟目前美國利率成本仍高，對長期需融資的企業有壓力，加上房貸利率也高，因此，預估若下半年中東戰事平息，還是有降息機會。至於台灣央行是否可能升息？第一金分析，央行今年升息的動機不強，目前相關油電價格凍漲，沒有很嚴重通膨壓力，除非相關油電價格要調整，央行可能採取預防性升息，不然房市也有降溫，傳產仍受關稅影響資金壓力仍在，央行貿然升息會造成傳產業融資壓力，應該還不至於有升息壓力存在。此外，第一金認為，由於目前能源價格仍處於高檔，新台幣是有升值空間，可減輕進口能源通膨壓力，但會升到什麼程度，預估升幅不會太多，不至於升破30.5元，對出口也不會有太大壓力。