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類別 球員姓名 位置 原就讀學校 前場球員 Zuby Ejiofor PF St. John’s Baba Miller PF Cincinnati Rafael Castro C George Washington Sam Alexis PF Indiana Duke Brennan C Villanova Keba Keita C BYU Marquel Sutton PF LSU Mohamed Wague C Oklahoma 後衛與側翼 Alex Karaban SF UConn Tamin Lipsey PG Iowa State Peter Suder SG Miami Jaden Henley SF Grand Canyon Drake Allen PG Utah State Mike Sharavjamts PG South Carolina Corey Stephenson SF FIU 備註 Malachi Moreno C Kentucky

NBA選秀會將 6月23日至24日正式登場，洛杉磯湖人隊的備戰腳步也隨之加快。儘管外界關注焦點仍圍繞在勒布朗·詹姆斯（LeBron James）、奧斯汀·里夫斯（Austin Reaves）與八村壘（Rui Hachimura）的未來去向，但湖人球團已將目光轉向選秀市場，並公佈了最新的擴大考察名單，共計16位潛力新秀納入試訓考察，總管佩林卡（Rob Pelinka）將鎖定防守型後衛與側翼潛力股。湖人隊目前手握首輪第 25 順位籤，起初球團的試訓重點集中在禁區長人，希望能尋找長期的內線解答。不過，隨著選秀過程推進，球探團隊已將考察範圍擴大至後衛與側翼球員。最新加入試訓名單的亮點人物，包括愛荷華州立大學（Iowa State）的防守型後衛塔敏·利普西（Tamin Lipsey）以及佛羅里達國際大學（FIU）的側翼新星柯瑞·史蒂芬森（Corey Stephenson）。利普西在剛結束的賽季中展現強悍防守，場均能貢獻2.3次抄截，其選秀行情正持續攀升；而史蒂芬森則以場均18.0分及高達39.8%的三分命中率，成為該校校史最具產能的得分箭頭之一。湖人球團正針對多位具備側翼與前場潛力的球員進行深入評估，目前已知試訓名單如下：前場球員： 祖比·埃吉奧福（Zuby Ejiofor, St. John’s）、巴巴·米勒（Baba Miller, Cincinnati）、拉斐爾·卡斯特羅（Rafael Castro, George Washington）、山姆·亞歷克西斯（Sam Alexis, Indiana）、杜克·布倫南（Duke Brennan, Villanova）、凱巴·凱塔（Keba Keita, BYU）、馬爾奎·薩頓（Marquel Sutton, LSU）、穆罕默德·瓦格（Mohamed Wague, Oklahoma）。後衛與側翼球員： 亞歷克斯·卡拉班（Alex Karaban, UConn）、塔敏·利普西（Tamin Lipsey, Iowa State）、彼得·蘇德（Peter Suder, Miami）、傑登·亨利（Jaden Henley, Grand Canyon）、德雷克·艾倫（Drake Allen, Utah State）、麥克·沙拉夫賈姆特（Mike Sharavjamts, South Carolina）、柯瑞·史蒂芬森（Corey Stephenson, FIU）。根據分析指出，利普西與史蒂芬森等球員目前被視為湖人若取得二輪籤，或選秀後簽下落選自由球員（UDFA）的潛在人選。透過這些操作，湖人不僅能增強球隊深度，還有望為球隊發展聯盟（G League）附屬球隊——科切拉谷湖人隊（Coachella Valley Lakers）注入新鮮戰力，甚至爭取雙向合約的發展空間。距離選秀會剩下不到一個月，湖人能否在第 25 順位挑中關鍵拼圖，並在二輪選秀中挖到寶，將成為決定球隊未來陣容深度的重要指標。