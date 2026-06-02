輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳第11次來台依舊造成全民追星旋風，昨（1）日他在大安區熱炒店宴請韓國科技業巨頭，期間走出餐廳與在外守候的民眾和媒體互動，台視美女主播魏于恬的手機被黃仁勳拿去簽名，一簽完，黃仁勳立刻拿著手機假裝在通話，「她現在沒有空」，當場自言自語演了一小段戲，讓魏于恬笑說：「可能喝開了？」
黃仁勳拿主播手機演戲 網友虧他太調皮
魏于恬在粉專上傳一段影片，只見黃仁勳大臉入鏡，口中用中文一邊念「這是什麼漂亮的東西啊」，一邊接過魏于恬的手機，接著在手機殼上簽名，簽完後，黃仁勳沒有馬上歸還，而是拿起手機假裝跟對方講電話，對白是「她現在沒有空」、「她現在很忙碌」、「她現在在工作」，還搭配豐富的臉部表情。
演完講電話的戲碼後，黃仁勳才把手機還給魏于恬，魏于恬笑說，黃仁勳是演員上身，「今天的Jensen格外熱情」，影片曝光後，網友全笑翻，「這不是ai嗎」、「賺爛了」、「黃董不去演戲真的太可惜」、「抱歉！我爸爸太調皮了！」
黃仁勳6/3、6/4行程曝光 下一站飛往韓國
黃仁勳今天現身南港展覽館，替Marvell董事長暨執行長Matt Murphy的主題演講站台，還與現場民眾互動並大啖美食，他3日將繼續參加COMPUTEX 2026 台北國際電腦展，預計會持續拜訪台灣供應鏈夥伴，4日除了與台灣本地科技大老進行閉門會議，外界預期他將在這天結束台灣公開行程，並準備前往下一站韓國。
魏于恬IG
※【NOWNEWS 今日新聞】提醒您 酒後不開車，飲酒過量有礙健康！
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魏于恬在粉專上傳一段影片，只見黃仁勳大臉入鏡，口中用中文一邊念「這是什麼漂亮的東西啊」，一邊接過魏于恬的手機，接著在手機殼上簽名，簽完後，黃仁勳沒有馬上歸還，而是拿起手機假裝跟對方講電話，對白是「她現在沒有空」、「她現在很忙碌」、「她現在在工作」，還搭配豐富的臉部表情。
演完講電話的戲碼後，黃仁勳才把手機還給魏于恬，魏于恬笑說，黃仁勳是演員上身，「今天的Jensen格外熱情」，影片曝光後，網友全笑翻，「這不是ai嗎」、「賺爛了」、「黃董不去演戲真的太可惜」、「抱歉！我爸爸太調皮了！」
黃仁勳今天現身南港展覽館，替Marvell董事長暨執行長Matt Murphy的主題演講站台，還與現場民眾互動並大啖美食，他3日將繼續參加COMPUTEX 2026 台北國際電腦展，預計會持續拜訪台灣供應鏈夥伴，4日除了與台灣本地科技大老進行閉門會議，外界預期他將在這天結束台灣公開行程，並準備前往下一站韓國。
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