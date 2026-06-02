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北部污染擴散條件不佳！午後臭氧濃度易飆升

▲6月3日全台空氣品質預報資訊。（圖／環境部）

6月3日全台各區空氣品質預測

良好等級：

橘色提醒等級：

北市環保局啟動應變小組！呼籲多搭乘大眾運輸

▲北市環保局晚間也提到，北市今（2）日下午４點空氣品質不良已達對所有族群不健康等級(AQI>150對所有人不健康等級)，且會持續到明（3）日。（圖／北市環保局）

北部人外出記得戴口罩！台北市環保局今（2）日晚間發布空氣品質不良警報，部分區域已達對所有族群不健康的（AQI > 150）。環境部與環保局均示警，明（3）日預期仍會維持類似的不良狀況，提醒市民盡量減少外出，若需出門，請務必配戴口罩，做好個人防護。環境部指出，由於今明兩日台灣環境風場為西南風，西半部擴散條件普通，導致污染物較易累積；加上午後受光化作用影響，臭氧濃度容易上升。晚間也發出橘色提醒，提醒新北市新店地區、馬祖、金門地區敏感族群應減少在戶外劇烈活動。花東空品區。竹苗、中部、雲嘉南、宜蘭空品區及澎湖。北部、高屏空品區及馬祖、金門（北部局部地區短時間可能達紅色警示等級）。北市環保局晚間也提到，北市今（2）日下午４點空氣品質不良已達對所有族群不健康等級(AQI>150對所有人不健康等級)，且會持續到明（3）日，該局提醒民眾下班時記得配戴口罩，及減少使用私人運具，多搭乘大眾運輸工具，並減少外出。環保局已依SOP成立空氣污染防制應變小組，通知教育局、社會局及衛生局等單位應變，協請公運處及捷運公司發布跑馬燈，及觀傳局發布宣導訊息；環保局執行營建工地及餐飲業查核、機車及柴油大客貨車路邊攔查、工廠自主管理等管制作為，以延緩或減輕空氣品質惡化。此外，明（3）日仍受西南風影響，西半部擴散條件普通，預估6月3日污染物稍易累積，午後受光化作用影響，使臭氧濃度易上升，空品仍會不良；環保局請市民朋友減少外出，如需外出請配戴口罩，同時減少使用私人運具，多搭乘大眾運輸工具。