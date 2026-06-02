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空軍飛行訓練指揮部T-34C初級教練機，今（2）日上午8時8分在岡山基地執行訓練任務時，不幸在跑道北端墜毀，中校盧季佑、過俊男不幸殉職，空軍成立專案小組釐清肇因。由於兩位飛官經驗豐富，飛行時數均高達2100小時以上，台灣最大的軍武同好線上社群、執筆多家媒體軍武專欄的軍事粉專「世界特種部隊與軍武資料庫」分析失事可能原因。粉專推論，兩位飛官並非受訓學員，而是第一線的資深教官，依據空軍規範進行定期的師資同乘與相互考核。此外，當時兩人在執行危險係數極高的「模擬發動機失效航線訓練」，該科目要求在低動力極限狀態下依靠滑翔降落，因此不允許載初學者操作，必須由兩名資深教官同乘演練。這起悲劇曝露出T-34C初教機的先天設計限制，並未配備彈射座椅，一旦在低空發生不可逆的緊急狀況，飛行員必須在極短時間內，依序完成手動拋開座艙罩、解開安全帶、抵抗G力自行攀爬出機外、避開尾翼，最後才能手動拉開降落傘，這讓飛官在面臨低空危機時的應變時間與逃生空間極度受限。我國空軍自1985年引進49架T-34C，服役超過40年來已累計折損10餘架。雖然不算是極端異常的高失事率，也是軍方評估可服役至2033年的基礎，但缺乏彈射座椅在當代「飛行員生命價值遠大於機體」的邏輯下不合時宜。目前新一代初教機採取「國機國造」或「外購」尚未定案，各界強烈呼籲軍方加速建案，換裝配備彈射座椅的新機以保障飛官安全。