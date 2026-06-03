大聯盟賽季進入第二個月，各隊已經無法再以「球季才剛開始」作為戰績不佳的藉口。針對目前勝率低於五成的球隊，美國《Fansided》體育媒體專欄作家羅特曼（Zachary Rotman）撰文分析了各隊的「希望之光」。報導特別點出，休士頓太空人若想在下半季重新崛起，關鍵完全繫於先發投手輪值的回穩；在各隊極度渴求投手深度與穩定性的現況下，台灣投手鄧愷威的3點特質對於球隊輪值與牛棚的調節角色更顯得至關重要。
太空人反彈關鍵 投手輪值觸底反彈
報導指出，休士頓太空人目前戰績27勝34敗，雖然團隊得分、全壘打與攻擊指數（OPS）都排在全大聯盟前10名，但卻因投手群崩盤而陷入掙扎。太空人目前團隊防禦率高達4.92，在美國聯盟墊底，全聯盟也僅優於科羅拉多洛磯。
然而，這正是太空人的希望所在，因為投手表現已經無法再更糟了。隨著今井達也預期將找回投球節奏、布萊恩阿布瑞尤有望恢復過往身手，以及杭特布朗即將從傷兵名單歸隊，陣容將大洗牌。只要投手群能繳出聯盟平均水準的表現，在球星艾瓦瑞茲（Yordan Alvarez）與史賓賽阿瑞蓋蒂（Spencer Arrighetti）等人帶領下，太空人絕對有實力在下半季發起季後賽衝擊。
為什麼鄧愷威對於球隊極為重要？
在探討大聯盟各隊(如太空人、皇家與藍鳥)深受先發投手傷兵潮與戰力吃緊困擾的同時，台灣投手鄧愷威的戰略價值便完美體現了現代棒球對「投手深度」的渴望。鄧愷威對球隊的重要性體現在以下三個層面。
首先是他靈活的定位，當先發輪值出現傷兵或表現不穩時，鄧愷威具備隨時頂上先發，或是擔任吃重局數長中繼的能力。這種戰力彈性不僅能無縫填補輪值空缺，更能大幅減輕總教練調度上的壓力。
其次是鄧愷威的牛棚價值，在漫長的162場賽季中，牛棚過勞往往是球隊戰績雪崩的致命傷。鄧愷威具備在比賽穩定吃局數能力，這能有效保護陣容中的勝利組後援投手，確保他們在關鍵的高張力時刻能以滿血狀態上陣。
鄧愷威擁有一顆出色的橫掃球，在得點圈有人的危機時刻，他具備化解球隊大量失分危機的武器，這對於急需穩定失分率、防止戰局擴大的球隊來說，是不可或缺的特質。
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報導指出，休士頓太空人目前戰績27勝34敗，雖然團隊得分、全壘打與攻擊指數（OPS）都排在全大聯盟前10名，但卻因投手群崩盤而陷入掙扎。太空人目前團隊防禦率高達4.92，在美國聯盟墊底，全聯盟也僅優於科羅拉多洛磯。
然而，這正是太空人的希望所在，因為投手表現已經無法再更糟了。隨著今井達也預期將找回投球節奏、布萊恩阿布瑞尤有望恢復過往身手，以及杭特布朗即將從傷兵名單歸隊，陣容將大洗牌。只要投手群能繳出聯盟平均水準的表現，在球星艾瓦瑞茲（Yordan Alvarez）與史賓賽阿瑞蓋蒂（Spencer Arrighetti）等人帶領下，太空人絕對有實力在下半季發起季後賽衝擊。
為什麼鄧愷威對於球隊極為重要？
在探討大聯盟各隊(如太空人、皇家與藍鳥)深受先發投手傷兵潮與戰力吃緊困擾的同時，台灣投手鄧愷威的戰略價值便完美體現了現代棒球對「投手深度」的渴望。鄧愷威對球隊的重要性體現在以下三個層面。
首先是他靈活的定位，當先發輪值出現傷兵或表現不穩時，鄧愷威具備隨時頂上先發，或是擔任吃重局數長中繼的能力。這種戰力彈性不僅能無縫填補輪值空缺，更能大幅減輕總教練調度上的壓力。
其次是鄧愷威的牛棚價值，在漫長的162場賽季中，牛棚過勞往往是球隊戰績雪崩的致命傷。鄧愷威具備在比賽穩定吃局數能力，這能有效保護陣容中的勝利組後援投手，確保他們在關鍵的高張力時刻能以滿血狀態上陣。
鄧愷威擁有一顆出色的橫掃球，在得點圈有人的危機時刻，他具備化解球隊大量失分危機的武器，這對於急需穩定失分率、防止戰局擴大的球隊來說，是不可或缺的特質。