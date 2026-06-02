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▲邱智呈今日第五局扛出三分砲，棒打前隊友菲力士，幫助統一獅一棒逆轉。（圖／記者葉政勳攝 , 2025.03.29）

中信兄弟今（2）日擔任大巨蛋主場球隊，交手宿敵統一獅，賽前球團無預警宣布人事異動，由隊史傳奇巨星彭政閔接任領隊一職，劉志威未來將專任中信育樂營運長。制服組展現全新氣象，但兄弟打擊又熄火，全場僅有4支安打攻下2分，投手端則在5局上被邱智呈扛出三分砲，終場3：7吞敗，換領隊後首戰就苦吞敗仗，且為全聯盟最速第30敗，上半季淘汰指數也只剩下「2」。中信兄弟今日推出菲力士迎戰老東家統一獅，相比上戰不到4局狂丟6保送，菲力士本場控球稍有回穩，但體能仍舊備受考驗，第5局被安打後又投出保送付出代價，被前隊友邱智呈扛出三分砲，續投第6局單局又出現2保送、挨2安，最終提前退場。兄弟打線方面，上周末3戰狂敲34支安打、攻下18分，有大復活跡象，但本場面對統一獅本土投手郭俊麟又熄火，第二局陳九登敲出長打打進1分之外，其餘攻勢較少，郭俊麟最後用96球投完5局退場，奪下本季第3勝。兄弟第八局推出陳琥登板，但單局挨2安、加上保送與2次暴投，單局再失2分。統一獅則在後段先後推出邱浩鈞、黃竣彥、李軍與髙塩將樹等勝利組牛棚，最後由終結者鍾允華關門成功，統一獅終場7：3贏球，奪下2連勝。中信兄弟方面，上月曾有2次挑戰3連勝機會都失利，本場再度輸球，本季3度挑戰本季最長連勝紀錄都失敗收場，苦吞本季第30敗，目前13勝30敗1和，也持續位居墊底。