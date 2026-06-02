英國《金融時報》報導，美國考慮將具備核打擊能力的軍機部署到更多北約國家，以安撫盟友美國的安全承諾不會削弱，波蘭及波羅的海國家有表示有意願成為候選地點。
《金融時報》引述三名知情人士消息，美國官員已表示願意在目前擁有「可搭載核武轟炸機」的六個國家之外，進一步擴大部署核轟炸機。此舉將涉及更多國家部署所謂的「美國雙重能力戰機」（DCA），這些飛機能夠進行核打擊。
知情人士指出，美國願意討論擴大核武部署規模，旨在展現美國提供核保護傘的承諾，即便北約盟友仍被敦促承擔更多常規防衛責任
報導指出，北約東翼國家，包括波蘭和一些波羅的海國家，對可能承辦DCA基地感興趣，波蘭官員更公開表態希望託管核武。北約內部正在進行相關討論。
但報導補充，擴大美國核武部署範圍的協議不會很快達成。
《路透社》報導，美國國防部政策次長柯伯吉（Elbridge Colby）先前曾公開表示，即使歐洲盟友在常規部隊方面佔據主導地位，美國仍將繼續使用核武來保護北約成員國。美國總統川普及其許多助手批評歐洲盟友在軍事上投入不足，並依賴美國進行常規防禦。
目前北約的核武共享計劃，涉及國家包括比利時、德國、義大利、荷蘭、土耳其和英國。這些國家獲准託管美國DCA與「前沿部署」核彈。這些部署在歐洲的武器由美軍負責保管與看守，使用權也完全由華府掌握。
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知情人士指出，美國願意討論擴大核武部署規模，旨在展現美國提供核保護傘的承諾，即便北約盟友仍被敦促承擔更多常規防衛責任
報導指出，北約東翼國家，包括波蘭和一些波羅的海國家，對可能承辦DCA基地感興趣，波蘭官員更公開表態希望託管核武。北約內部正在進行相關討論。
但報導補充，擴大美國核武部署範圍的協議不會很快達成。
《路透社》報導，美國國防部政策次長柯伯吉（Elbridge Colby）先前曾公開表示，即使歐洲盟友在常規部隊方面佔據主導地位，美國仍將繼續使用核武來保護北約成員國。美國總統川普及其許多助手批評歐洲盟友在軍事上投入不足，並依賴美國進行常規防禦。
目前北約的核武共享計劃，涉及國家包括比利時、德國、義大利、荷蘭、土耳其和英國。這些國家獲准託管美國DCA與「前沿部署」核彈。這些部署在歐洲的武器由美軍負責保管與看守，使用權也完全由華府掌握。