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中信兄弟今（2）日交手統一獅3：7吞敗，投手群全場出現8個保送，連投手教練王建民也看不下去，第九局眼見盧孟揚開局連續3次保送、又或是不滿好壞球判決對自家投手不利，王建民跟牛棚通話後罕見暴氣、怒摔電話門，在休息室製造巨大聲響，連欄杆上的球員、隊職員都嚇一跳，畫面剛好都被轉播單位拍攝下來，在社群引發熱議。黃衫軍本場先發投手菲力士比賽前段控球穩健，但中段體能出狀況，第五、六局合計出現3保送，慘失5分提前退場，第3任投手陳琥也出現1保送、還有單局2次暴投，再度痛失2分。九局上兄弟2：7落後，年輕投手盧孟揚登板，開場卻連續丟出3次保送，形成無人出局滿壘，王建民被迫跟牛棚通話，疑似不滿保送過多、或是好球帶判決，通話完後一向穩健、面無表情的他也罕見暴走、怒摔電話門，讓身旁翻譯、欄杆上的球員都不禁側目，所幸盧孟揚後續回穩，連續解決3名打者，該局無失分收場。王建民罕見生氣畫面被拍到當下，主播陳捷盛和球評林柏佑也驚呼，過去從沒看過王建民這樣。該片段賽後立刻在網上引發熱議，球迷表示很難得看到王建民生氣，「牛棚長這樣，正常發洩一下」、「可能是恨鐵不成鋼 生氣」、「牛棚這種內容 這很正常吧」、「快沒投手了」