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群聯執行長潘健成今（2）日表示，未來市場真正的挑戰不是AI需求不夠，而是DRAM與Flash供給能否跟上，且明年情況恐怕會更加嚴重。潘健成指出，AI使用人口、頻率與內容型態都在快速改變。過去AI應用多以文字為主，但當內容逐步走向圖片、影像甚至更多應用，Token產出量將大增，需要處理與儲存的資料量也會同步放大。他表示，若輝達新一代平台開始放量，將帶動更多AI推論需求，而產生的資料需要被保存，代表DRAM與Flash需求會持續增加。潘健成指出，大型企業已開始感受到雲端使用成本壓力，後續會有更多企業把部分AI運算與資料處理移回地端，進一步帶動相關設備採購，也讓記憶體與儲存需求變得更明確。潘健成表示，目前儲存原廠都希望新增產能，但追不上Token的需求。市場現在是高價也不一定買得到貨，不過價格漲勢恐怕已經接近天花板，再上漲空間有限。現在群聯挑訂單做，是為了單一客戶若吃下太多產能可能影響供應鏈發展，因此會分散客戶。