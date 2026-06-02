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▲全球熱浪來襲。（圖／達志影像／美聯社）

海水溫度狂飆超均值6°C！WMO警告：聖嬰現象9成機率熱到11月

台灣要注意什麼？

世界氣象組織（WMO）2日發出緊急示警，聖嬰現象（El Niño）正在形成，今年6至8月在全球幾乎所有地區出現高於正常氣溫的機率極高，台灣恐難置身事外，熱浪風險顯著上升。WMO最新報告指出，聖嬰現象在今年6至8月發展的機率高達80%，持續至11月的機率更接近或超過90%，強度預計至少達到「中等」，甚至可能發展為「強聖嬰」，恐進一步推升全球高溫，增加熱浪、乾旱、暴雨與洪災等極端天氣風險。目前赤道中東太平洋的次表層水溫已較平均值高出逾6°C，提供了龐大的熱能儲庫，為聖嬰現象加速發展埋下伏筆。聯合國秘書長古特瑞斯直言：「聖嬰現象將為已在暖化的地球火上澆油，衝擊將更劇烈、波及更遠。」WMO秘書長塞萊斯特·索洛則警告，此次聖嬰可能重現2023至2024年強度，當時正是造成全球氣溫創歷史紀錄的關鍵因素。世界氣象組織（WMO）示警，今年聖嬰現象來勢洶洶。觀測數據顯示，4月底至5月中旬，中東太平洋赤道海域海面溫度已逼近聖嬰門檻，熱帶太平洋海面下方的「熱能儲庫」更驚人——部分區域水溫較歷史均值，持續向海面輸送熱能，推動海溫節節攀升。大氣指標同步亮紅燈，反映聖嬰大氣變化的「南方濤動指數（SOI）」已呈現聖嬰發展的一致訊號，顯示海洋與大氣正雙向共振，加速聖嬰成形。WMO預估，今年6至8月聖嬰現象發生機率達，而持續燒到的機率更高達90%以上，強度預計至少達中等，甚至可能偏強。今年夏天，全球幾乎所有地區氣溫都將高於正常值，台灣恐將面臨一個「熱得沒有盡頭」的夏季。聖嬰現象雖有助抑制西太平洋颱風生成，但同時會大幅拉升區域整體氣溫，台灣今夏面臨持續高溫與熱浪的機率明顯提升。WMO預測2026至2030年間，全球氣溫將較工業化前高出1.3至1.9°C，其中有91%機率至少出現一年暫時突破1.5°C門檻，高溫極端事件只會越來越頻繁。氣象專家提醒，聖嬰現象本身並不直接增加颱風數量，但更暖的海洋與大氣會為熱浪、強降雨等極端天氣提供更充沛的能量，民眾應及早做好防暑準備，農業、水資源及能源等相關單位也需提前因應。