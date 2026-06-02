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美股受人工智慧（AI）題材帶動持續走高後，2日開盤漲跌互見，道瓊工業指數下跌45點或0.1%，標普500指數下跌0.1%、那斯達克指數下跌0.2%。截至美東時間10時，道瓊工業指數下跌163.20點或0.32%，暫報50,915.68點；標普500指數下跌6.14點或0.08%，暫報7,593.82點；那斯達克指數上漲3.78點或0.01%，暫報27,090.59點；費城半導體指數上漲542.45點或4.18%，暫報13,508.10點。熱門個股部分，台積電ADR上漲1.78%，微軟下跌3.38%，輝達（Nvidia）上漲3.04%，英特爾下跌1.77%，AMD上漲1.64%。CNBC報導，晶片股仍是市場焦點，輝達（Nvidia）執行長黃仁勳點名，合作夥伴、IC設計大廠邁威爾科技（Marvell）將是下一家兆美元公司。Marvell股價應聲暴漲超過20%。AI龍頭慧與科技（HPE）則在發布極為樂觀的本季展望並調高全年財測後，股價狂飆36%。科技巨頭Alphabet因宣布將大舉發行股票現增800億美元以籌措AI建設資金，引發華爾街對其內部現金流無法獨力支撐AI變現無底洞的疑慮，拖累股價重挫逾3%。技術分析機構Fairlead Strategies創辦人史托克頓（Katie Stockton）指出，標普500指數已連續9週上漲，反映出正向動能。目前不論短期、中期或長期的動能皆相當正面，大盤在急劇上漲後經歷短暫盤整，隨後再度向上突破，雖然這類爆發性上漲往往會以劇烈的方式結束，但目前的超買超賣指標尚未發出任何確認的賣出訊號。在政治與能源市場方面，週一國際油價因伊朗官方媒體報導將全面封鎖荷姆茲海峽而上漲。美國總統川普接受CNBC電話專訪時表示，他對美伊談判是否結束「一點也不在乎」，隨後雖在Truth Social發文宣稱與以色列總理納坦雅胡進行了成效良好的通話，但在另一篇貼文中又補充表示與伊朗的談判正以迅速、持續進行。