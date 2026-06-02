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台灣職籃大聯盟（TPBL）總冠軍賽第5戰，今（2）日晚間在台中洲際迷你蛋上演絕地大反撲。退無可退的福爾摩沙夢想家在主場以105：69血洗新北國王，將系列賽強行扳成2：3。新北國王此役全場僅拿69分，創下職籃總冠軍賽史上的最低得分紀錄，衛冕彩帶只能暫時收起來。賽後夢想家教頭簡浩分享了如何重演2015年SBL史詩級大逆轉的心境，並提前為G6新莊之戰叫陣。夢想家此役變陣大勝36分，總教練簡浩賽後表示，一直告訴球員「球是圓的，絕對不能放棄」，一場一場專注去拼。林俊吉在賽後接受訪問時表示：「教練有跟我們說在SBL的時候有在1：3落後的時候拿下冠軍，他就是用這個故事告訴我們可以做到。」此外他也說，自己最近這幾場比賽更有自信，「上一個系列賽沒有打，回來之後會忘記很多原本做的是，經過一兩場之後就換個想法，要展現侵略性，幫助球隊。」對此簡浩也在記者會上證實，自己在賽前就是特別用2015年SBL璞園在1：3落後下逆轉奪冠的故事來激勵全隊，並笑指身旁的蔣淯安：「當時小安還是新秀第一年，就是苦主。」簡浩進一步分享那時候球隊就很非常有信心可以打回來，不要看那麼遠：「當初的心情就是，我們就是拼一場，只能這樣跟球員分享。」不過，談到即將移師國王主場的第6戰，簡浩也意有所指地向裁判隔空喊話：「回到新莊，我希望裁判可以注意一下奧帝和沃許本的小動作。前兩場隊員常因為裁判沒注意到對手的小動作而被惹毛，導致場上火藥味變濃，希望下一場裁判能多加注意。」本場比賽夢想家洋將霍爾曼因傷缺陣，頂替上陣的洋將湯普金斯（Sandi Marcius）轟下全隊最高20分，他賽後感性表示：「我們整年都有一個核心概念，就是『Next man up（下一個人跳出來）』。霍爾曼是我們的兄弟，他知道今天我們會連他的份一起拚下來，我們成功守住了主場。」而在攻守兩端成功串聯球隊的蔣淯安，此役不僅穩定輸出，更完美執行了教練團交代的防守任務：「今天我的首要任務就是讓林書緯打得不舒服，盡全力去影響他。雖然贏下這場，但前面還有很長一段路，我們必須專注在眼前，好好準備下一場。」