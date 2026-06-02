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中信兄弟稍早3：7不敵統一獅，投手教練王建民九局上眼見連3次保送、場面快失控，與牛棚通話後怒摔電話門，引發外界關注。個性一向沉穩的王建民，上一次在轉播當下怒摔東西，已經要追溯至球員時代。20年前的2006年6月18日，當時他仍是紐約洋基頭號王牌，九局下力拼完投卻被打出再見全壘打，退場時大力怒摔手套，成為王建民MLB傳奇生涯的經典一幕。2006年是王建民坐穩洋基先發輪值的第一年，進入6月中旬已經拿到7勝2敗佳績，於6月18日一戰先發對決國民，只在第五局失掉1分，展現省球大師名號，一路投到第九局，當時洋基仍以2：1領先。教練團讓王建民挑戰生涯首場完投勝，但他在1出局、一壘有人局面下，正面對決國民陣中唯一強打齊默爾曼（Ryan Zimmerman），一顆91英里偏高直球，被一棒敲出左外野再見全壘打，最終用107球，從完投變成敗戰投手，王建民退場走下台階時，也忍不住情緒爆摔手套，教練、球員也紛紛上前安慰他。王建民雖然挑戰完投失利，但他在下個月的7月28日面對光芒，就投出生涯首場完封勝。王建民生涯174場大聯盟出賽中，共有4場完投、1場完封。有趣的是，就在王建民稍早爆摔電話門後，立刻有球迷在該則影片下方留言，「20年後的2026/06/02王建民再度生氣」，顯見一向木訥、老實的王建民難得生氣，有多讓球迷印象深刻。