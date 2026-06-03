韓國天團BTS（防彈少年團）將於11月19日、21日、22日一連3天在高雄世運主場館開唱，今（3）日中午12點至晚上10點開放Live Nation Taiwan會員優先購票，一人限買2張，《NOWNEWS今日新聞》整理出最完整Live Nation會員預購懶人包，由於這次採全場實名制，記得要註冊好「tixCraft拓元售票系統會員」並完成實名認證，再註冊「Live Nation Taiwan會員」並訂閱電子報，少做任何一步，都有可能到開賣當下卡關進不去。
📌BTS高雄場 Live Nation會員預售重點
●購票時間：2026年6月3日（三）12:00 – 22:00
●購票資格：
1、完成Live Nation Taiwan會員註冊 ➜ https://reurl.cc/Dx2dEm
（Live Nation會員註冊及預購流程 https://bit.ly/LNTPRESALE）
2、成功訂閱電子報
3、持有tixCraft拓元售票系統的會員帳號，並完成實名認證。
●售票平台：
要從Live Nation Taiwan活動頁面進入 ➜ https://bit.ly/B_T_S_26 ，並按下「預購」按鈕，即可轉到tixCraft拓元售票系統的Live Nation會員預購頁面。
●購票限制：
每場單筆限購2張，每個帳號每場最多2張。
BTS此次高雄演唱會由Live Nation Taiwan主辦，Live Nation會員預售時間為2026年6月3日（三）中午12點至晚間10點，只要在預購截止前完成Live Nation Taiwan會員註冊、成功訂閱電子報，開賣時登入官方活動頁面，按下「預購」按鈕後即可進入會員預購頁面購票。
這次的售票同樣使用拓元售票系統，因此每位購票者除了要有Live Nation Taiwan會員資格，也必須事先註冊拓元會員，兩邊帳號缺一不可；每場演出單筆訂單限購2張，每個帳號每場最多也只能買2張。
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●購票時間：2026年6月3日（三）12:00 – 22:00
●購票資格：
1、完成Live Nation Taiwan會員註冊 ➜ https://reurl.cc/Dx2dEm
（Live Nation會員註冊及預購流程 https://bit.ly/LNTPRESALE）
2、成功訂閱電子報
3、持有tixCraft拓元售票系統的會員帳號，並完成實名認證。
●售票平台：
要從Live Nation Taiwan活動頁面進入 ➜ https://bit.ly/B_T_S_26 ，並按下「預購」按鈕，即可轉到tixCraft拓元售票系統的Live Nation會員預購頁面。
●購票限制：
每場單筆限購2張，每個帳號每場最多2張。
BTS此次高雄演唱會由Live Nation Taiwan主辦，Live Nation會員預售時間為2026年6月3日（三）中午12點至晚間10點，只要在預購截止前完成Live Nation Taiwan會員註冊、成功訂閱電子報，開賣時登入官方活動頁面，按下「預購」按鈕後即可進入會員預購頁面購票。
這次的售票同樣使用拓元售票系統，因此每位購票者除了要有Live Nation Taiwan會員資格，也必須事先註冊拓元會員，兩邊帳號缺一不可；每場演出單筆訂單限購2張，每個帳號每場最多也只能買2張。