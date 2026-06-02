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台灣職籃大聯盟（TPBL）總冠軍賽第5戰，今（2）日晚間在台中洲際迷你蛋燃起戰火。面臨1：3的淘汰邊緣、且陣中洋將霍爾曼因骨折報銷的福爾摩沙夢想家，在退無可退的絕境下反而迎來蛻變。此役夢想家不僅成功續命，更賞給國王一場「全場僅拿69分」的聯盟總冠軍賽史最低得分慘案。無論在進攻流暢度、防守強度與團隊凝聚力上夢想家都有顯著地提升，也讓這場36分大勝顯得格外具有代表性。賽前吞下二連敗的夢想家，在精神面上背負著極大壓力，尤其本場又是「win or go home」的比賽。總教練簡浩賽前就先喂給球員心靈雞湯，用2015年SBL璞園在1：3落後下演出的驚天大逆轉故事，刺激了全隊的求勝欲。在這個心靈雞湯的引導下，夢想家今晚打出令人窒息的防守。球員在防守端的輪轉補位比前幾場更加積極，且完美執行了鎖死國王指揮官林書緯的策略。蔣淯安賽後坦言，今晚的任務就是讓林書緯打得不舒服，而夢想家成功的壓迫防守，在上半場就逼得新北國王瘋狂發生多達11次失誤。國王全場進攻徹底卡彈、荒腔走板，夢想家成功用鋼鐵防線奠定了血洗的基調。季後賽首輪缺陣、前幾場沒有亮眼表現的林俊吉，今晚徹底釋放靈魂。他替補上陣表現得比前面幾場比賽更加奔放，展現強烈的進攻侵略性。第二節當國王派出防守大鎖李愷諺試圖封鎖他時，林俊吉毫不畏懼，接連施展犀利的抄截快攻以及強硬的禁區切入拋投，單打個人秀直接逼得國王在次節初段就早早喊出暫停。林俊吉在上半場的解放，為夢想家創造了更多不同的出手機會與戰術球風，全場挹注本土次高13分的表現，成功撕裂國王防線。夢想家此役面臨霍爾曼骨折缺陣的空前危機，但迎來回歸的洋將「湯神」湯普金斯（Sandi Marcius）完美體現了球隊整年強調的「Next man up（下一個人跳出來）」精神。湯普金斯在第二節徹底大爆發，單節無解狂飆10分，半場就斬獲15分，全場狂轟最高20分、7籃板，完全頂替了霍爾曼缺陣的火力。本場比賽最大的改變，來自於夢想家進攻端重新找回「分享球」的核心價值。在簡浩不斷強調「多分享球」的戰術思維下，夢想家球員今天在場上非常無私，只要自己沒機會就立刻找隊友，且每個人出手都充滿自信。全隊最終繳出24次的團隊助攻，成功以全面開花的流暢進攻摧毀了國王「三大洋將」的陣容。如今系列賽將回到新莊體育館進行G6，夢想家雖然仍以2：3落後，但這場大勝證明他們並未失去競爭力。當球重新流動、防守輪轉恢復強度，加上角色球員接連挺身而出，這支原本被逼到懸崖邊的球隊，已經重新看見逆轉系列賽的可能性。