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空軍一架T-34初級教練機，今（2）日上午執行訓練任務時不幸墜毀，機上兩名資深飛官盧季佑中校與過俊男中校罹難。前飛行員「鷹爸」徐柏岳指出，該機種的飛行維修時數上限可達1萬7千小時，目前平均使用僅約1萬到1萬1千小時，且國軍的保修體系非常嚴格，無論是發動機油壓、溫度或轉速等儀表顯示，在維修保養過程中均無問題，失事人員的專業絕對值得信賴。此外，他強調該失事事件與外界質疑的「擋軍購」無關，飛機的維護費用屬於「經常預算」中的保修項目，呼籲大眾釐清事實、理性問責。針對失事當下的操作狀況，徐柏岳在政論節目《新台派上線》從專業飛行角度解析，飛行員在真實訓練中，必須在高空將油門收掉，透過「能量變換」掌控速度，並在高關鍵點與低關鍵點之間精準攔截進場位置。他直言「沒有一個飛行員願意摔飛機」，在失去動力供應的狀態下，飛行員必須同時考量下滑道與測場距離，若此時碰上強烈側風將飛機推離跑道，飛行員若在無動力狀態下刻意修正進場，原本在有動力時正常的坡度，此時就極可能因動力不足而陷入失速狀態。徐柏岳形容，飛行在教官室的觀念裡就像是在「刺繡」，是一件極其細膩的工作，飛行員每一秒鐘都必須對速度、高度與航向進行不斷的計算與調整。他強調，飛行員在每個時間序上都在做最精準的修正；社會大眾應該落實對國防在訓練、維修與保養上的全方位支持，才能讓飛行員在操作時無後顧之憂，安心進行訓練。