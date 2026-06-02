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排名 球隊 主場戰績 1 味全龍 18-0-7 2 富邦悍將 15-0-8 3 台鋼雄鷹 13-1-6 4 統一7-ELEVEn獅 13-0-9 5 樂天桃猿 12-0-11 6 中信兄弟 3-1-15

中信兄弟今（2）日於台北大巨蛋主場迎戰宿敵統一獅隊，賽前球團無預警宣布重大人事異動，然而球隊並沒有因此被激勵，仍以3：7吞下敗仗。兄弟本季主場戰績糟糕，竟然只有3勝15敗，相較之下聯盟其他球隊都至少有12勝，相當弔詭。中信兄弟在更換領隊後的首場比賽未能開紅盤，這不僅是團隊整體的低潮，更突顯了球隊在「主場作戰」時的嚴重適應不良。根據最新聯盟排名數據統計，中信兄弟本季在主場的戰績慘澹，僅取得3勝1和15敗，勝率極低，讓球迷感嘆：「找不到回家的感覺」。相較於客場尚能維持一定競爭力，兄弟隊在主場的表現堪稱全聯盟墊底，成為球隊戰績無法起色的最大隱憂。本場比賽兄弟打線全場僅擊出4支零星安打、攻下2分，無法給予投手足夠的火力支援。在投手端方面，先發投手群在第5局遭到統一獅邱智呈轟出一支關鍵的三分全壘打，成為比賽勝負分水嶺。這場失利讓中信兄弟成為全聯盟本季「最速」達到30敗的球隊，目前總戰績為13勝1和30敗，勝率僅剩0.302，排名穩居聯盟最後一名。數據顯示，中信兄弟的團隊防禦率高達4.22，且被全壘打數多達32支，投打數據均在聯盟中墊底，防守表現疲軟是球隊目前難以重返爭冠行列的主要原因。隨著今日敗北，中信兄弟在上半季的淘汰指數已銳減至「2」，意味著若未來幾場比賽持續無法止敗，球隊將極速面臨上半季爭冠出局的局面。儘管球團透過人事佈局展現改革決心，期盼藉由彭政閔領隊的專業與指標性影響力，帶領球隊邁向新紀元，但眼下球隊如何在主場找回優勢、改善投打失衡的體質，將是新任領隊彭政閔與教練團迫在眉睫的嚴峻考驗。