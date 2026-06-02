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彭博報導，AI浪潮不只帶動台灣科技業營收成長，也讓部分廠商準備擴大徵才。聯發科資深副總經理Vince Hu在台北國際電腦展（Computex）期間接受彭博電視訪問時表示，隨公司持續推進AI新業務，未來將增加工程人才，支撐後續成長布局。Vince Hu指出，聯發科對目前正在投入的業務基本面抱持信心，至少到2030年前的發展路徑相當明確。他也透露，公司新資料中心業務未來幾年訂單能見度良好，顯示AI相關布局正在逐步發酵。聯發科過去主要以智慧手機處理器聞名，長期被視為高通在手機晶片市場的競爭對手。不過，隨AI需求快速擴大，聯發科也加快切入AI晶片與資料中心應用，並參與輝達新款PC晶片Spark相關合作，讓市場重新關注其AI成長潛力。報導指出，全球不少勞工擔心AI可能取代工作，但Vince Hu提出擴大工程團隊的說法，呼應輝達執行長黃仁勳在Computex期間的看法。黃仁勳先前也表示，AI將協助科技公司提升效率，不一定會削弱企業對人力的需求。聯發科先前已表示，今年AI晶片營收預估約20億美元，並可望在2027年進一步放大。公司也看好明年資料中心市場機會，目標爭取規模約800億美元商機中的最高15%市占。彭博分析，聯發科展望轉趨樂觀，也反映AI已明顯推升台灣經濟與硬體供應鏈表現。除台積電市值逼近2兆美元外，AI相關需求也讓台灣晶片設計、伺服器與零組件供應商迎來新的成長機會。