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空軍飛行訓練指揮部一架T-34C初級教練機，今（2）日上午8時8分於岡山基地執行訓練任務時在跑道北端墜毀，中校盧季佑、過俊男不幸殉職，空軍緊急成立專案小組釐清肇因。然而，近兩年第四起軍機失事事件，知名作家「漂浪島嶼」發文指出，各國因軍事任務繁重皆有軍機事故，但台灣的失事件數是否偏高，已成必須嚴肅檢討的問題。2024年9月幻象戰機墜海、2025年2月勇鷹教練機墜海，這兩起飛官均生還，第三起是2026年1月F-16V墜海造成飛官殉職，加上T-34C初級教練機2人殉職，兩年內接連的事故，已奪走三位優秀飛官的生命。漂浪島嶼引用網路資料統計，近十年來台灣共發生13起軍機墜毀事故，對比周邊國家，日本10起、韓國18起、中國公開資料則有23起。表面上各國墜機件數相近，若對比軍機總數，日本約1400架、韓國約1500架、中國約5600架，而台灣僅約600架，墜機件數相對軍機總數計算，台灣的軍機墜機比例遠高於日、韓、中三國。漂浪島嶼直言，軍機墜毀無論是人為或機械因素，都應該找出答案作為改進目標；朝野政黨更該以國防為重，切勿再算計爭鬥，應從預算和政策上給予實質協助。對於飛官與家屬而言，軍人雖有為國犧牲的準備，結果卻是未戰枉斷魂，期盼各界正視問題，避免讓憾事再度發生。