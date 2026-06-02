伊朗因盟友黎巴嫩真主黨持續遭以色列攻擊，威脅中斷與美國的外交談判並封鎖荷姆茲海峽。伊朗官媒2日最新消息，德黑蘭目前正在審查美國提出的停戰協議，但雙方已經中斷聯繫數日。
伊朗媒體曝正審查協議內容 美伊多日未聯繫
據路透社報導，伊朗梅爾通訊社（Mehr News Agency）引述消息人士報導，伊朗尚未對美方提出的臨時協議最終文本做出回應。由於美國過去有不遵守協議的紀錄，加上雙方長期缺乏互信，德黑蘭當局目前採取審慎且強硬的態度。
半官方的法斯通訊社（Fars News Agency）同樣引述消息指出，透過第三方調停者傳遞關於諒解備忘錄的訊息已於幾天前停止。雙方最後一次溝通，是德黑蘭針對黎巴嫩局勢發出的「明確訊息」，伊朗在該訊息中要求以色列停止對其盟友真主黨（Hezbollah）的軍事干預。
美國總統川普週一曾表示，美國與伊朗談判仍在進行中，並宣稱下週將達成協議，以延長4月初達成的停火協議並重新開放荷姆茲海峽。
伊朗尋求達成臨時協議 避免核計劃讓步
據伊朗消息人士透露，伊朗正尋求一項有限度的臨時協議，試圖減輕國內經濟壓力，同時避免在核計畫上做出重大讓步。德黑蘭當局提出的具體訴求包括：停止包括黎巴嫩在內的所有前線敵對行動、重新獲取價值數十億美元的石油收益、獲得原油出口豁免權、解除美國對伊朗港口的封鎖、維持對荷姆茲海峽的實質控制權。
以色列、黎巴嫩美國會談 互相襲擊影響美伊談判
另據CNN報導，以色列與黎巴嫩真主黨之間的軍事衝突持續加劇，已對目前進行中的美伊和平談判構成全面威脅。以色列與黎巴嫩高層2日於美國國務院展開會談，美方由新任國家安全副顧問尼德漢（Mike Needham）及現任國務院顧問霍勒（Dan Holler）共同主持，以色列與黎巴嫩則分別由各自的駐美大使代表出席。
儘管以色列與黎巴嫩日前名義上延長了停火協議，但雙方的實質互襲並未中斷。
川普聯繫以黎 真主黨接受美國停火提案
據知情人士透露，川普與納坦雅胡週一的電話會議氣氛緊繃，川普在電話中強烈施壓納坦雅胡，要求其縮減在黎巴嫩的軍事行動規模。但隨後納坦雅胡就強調，將按計劃繼續襲擊黎巴嫩。
此外，川普週一亦宣稱已與真主黨領導人的代表進行通話，且對方同意停止向以色列開火。根據黎巴嫩駐華盛頓大使館發表的最新聲明，黎巴嫩官方已接獲確認，證實真主黨同意接受美方提出用以結束兩國衝突的黎以停火提案。
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據路透社報導，伊朗梅爾通訊社（Mehr News Agency）引述消息人士報導，伊朗尚未對美方提出的臨時協議最終文本做出回應。由於美國過去有不遵守協議的紀錄，加上雙方長期缺乏互信，德黑蘭當局目前採取審慎且強硬的態度。
半官方的法斯通訊社（Fars News Agency）同樣引述消息指出，透過第三方調停者傳遞關於諒解備忘錄的訊息已於幾天前停止。雙方最後一次溝通，是德黑蘭針對黎巴嫩局勢發出的「明確訊息」，伊朗在該訊息中要求以色列停止對其盟友真主黨（Hezbollah）的軍事干預。
美國總統川普週一曾表示，美國與伊朗談判仍在進行中，並宣稱下週將達成協議，以延長4月初達成的停火協議並重新開放荷姆茲海峽。
伊朗尋求達成臨時協議 避免核計劃讓步
據伊朗消息人士透露，伊朗正尋求一項有限度的臨時協議，試圖減輕國內經濟壓力，同時避免在核計畫上做出重大讓步。德黑蘭當局提出的具體訴求包括：停止包括黎巴嫩在內的所有前線敵對行動、重新獲取價值數十億美元的石油收益、獲得原油出口豁免權、解除美國對伊朗港口的封鎖、維持對荷姆茲海峽的實質控制權。
以色列、黎巴嫩美國會談 互相襲擊影響美伊談判
另據CNN報導，以色列與黎巴嫩真主黨之間的軍事衝突持續加劇，已對目前進行中的美伊和平談判構成全面威脅。以色列與黎巴嫩高層2日於美國國務院展開會談，美方由新任國家安全副顧問尼德漢（Mike Needham）及現任國務院顧問霍勒（Dan Holler）共同主持，以色列與黎巴嫩則分別由各自的駐美大使代表出席。
儘管以色列與黎巴嫩日前名義上延長了停火協議，但雙方的實質互襲並未中斷。
川普聯繫以黎 真主黨接受美國停火提案
據知情人士透露，川普與納坦雅胡週一的電話會議氣氛緊繃，川普在電話中強烈施壓納坦雅胡，要求其縮減在黎巴嫩的軍事行動規模。但隨後納坦雅胡就強調，將按計劃繼續襲擊黎巴嫩。
此外，川普週一亦宣稱已與真主黨領導人的代表進行通話，且對方同意停止向以色列開火。根據黎巴嫩駐華盛頓大使館發表的最新聲明，黎巴嫩官方已接獲確認，證實真主黨同意接受美方提出用以結束兩國衝突的黎以停火提案。
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