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中華職棒今（2）日兩地開打，統一7-ELEVEn獅在大巨蛋迎戰中信兄弟，邱智呈在5局上半面對前隊友菲力士轟出一發石破天驚的3分砲率領球隊以7：3擊敗中信兄弟，斬斷黃衫軍近期的2連勝。另外一地在天母的比賽，味全龍3：0完封樂天桃猿，封王魔術數字降至M12。二局下半，中信兄弟率先展開攻勢，林瑞鈞獲得保送之後，先發捕手陳九登打出生涯第一支長打送回壘包的跑者，著中信兄弟先馳得點，取得1：0領先。五局上半統一獅吹起反攻號角，陳聖平、張皓崴分別透過安打及保送攻佔一、二壘，下一棒的邱智呈轟出一支三分全壘打逆轉戰局，5局打完統一3：1領先中信兄弟。取得領先的統一獅在六局上半持續擴大領先，陳重羽在一、三壘有跑者的情況下來個突襲短打打回第4分，隨後手感火熱的邱智呈敲出帶有打點的適時安打，幫助獅隊將領先優勢擴大至5：1。雖然黃衫軍在下半局追回一分，但8局上半陳琥再丟掉2分，第九局也無法逆轉戰局，最終中信兄弟就以3：7落敗，淘汰指數僅剩下2。另一方面，今日在天母棒球場進行的味全龍對戰樂天桃猿的賽事，味全龍隊在主場發揮出色的投手壓制力，先發投手蔣銲先發7局飆8K無失分的精彩好投完美壓制樂天打線，而進攻方面，味全劉俊緯、陳子豪在2局下連續擊出2支安打，並靠著犧牲觸擊與內野滾地球先馳得點，7局下半再靠著郭天信的全壘打以及劉基鴻的適時安打攻下2分，終場以3比0完封樂天桃猿。今日賽程結束後，味全龍持續以破六成的勝率穩坐聯盟龍頭寶座，封王魔術數字降至M12。