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▲盧孟揚的掙扎，或許也與角色的頻繁轉換有關。（圖／記者葉政勳攝）

中信兄弟在連勝富邦悍將兩場、看似整體狀態正要回溫之際，卻在面對統一獅時再次陷入低迷。然而，這場比賽最讓象迷無語的，可能還是牛棚投手群的失控，甚至讓一向脾氣溫和的投手教練王建民，罕見在牛棚車線發飆摔電話箱蓋子的一幕。剛剛過22歲生日的盧孟揚只投一局就出現3次保送，雖然最終驚險無失分下庄，但在一場勝負懸念不大的比賽中，投出如此內容肯定無法讓人滿意。面對獅隊先發投手郭俊麟的球威，兄弟打線前5局僅擠出2支安打拿下1分，全場也僅有5支安打。加上先發投手菲力士狀態不佳，主投5.2局被敲7支安打掉5分，且直球均速僅剩142km到143km，與去年的147km至148km落差甚大，最終球隊以3：7吞下本周首敗。比賽後半段接手的牛棚投手陳琥與盧孟揚，表現雙雙令人搖頭。兩人都擁有極佳的球威，卻同樣敗在控球。陳琥的球路極端，不是高飛上天就是砸向地面，平白奉送壘包與分數；而隨後登板的盧孟揚更是慘烈，一上場就連續投出三個四壞球保送，直接讓打者兵不血刃地上壘。看著自家子弟兵在場上「自己投倒自己」，平時總被視為「好好先生」的王建民終於按捺不住情緒，氣到摔了牛棚的電話箱蓋子。時間倒回2025年4月，當時年僅20歲的盧孟揚面對富邦悍將，與同樣年輕的黃保羅上演了一場精彩的本土新星大對決。盧孟揚主投6局僅用76球無失分，當王建民準備換投時，他在休息室甚至有些「不情不願」地伸出手，展現出極度渴望留在場上完賽的強烈企圖心。王建民當時滿意地笑著，將雙手放在盧孟揚的膝蓋上耐心提點，教導他如何更沉穩地運用球路引誘打者。那時的盧孟揚，帶著赴美訓練的成果歸來，滿懷自信地宣告自己的目標，他說想和洋投競爭先發輪值的1、2、3號，他對自己有更高的目標。有這種企圖心，無疑也讓前輩和教練們對他刮目相看。然而本季開季至今，盧孟揚防禦率高達8.44，顯然未達預期。盧孟揚的掙扎，或許也與角色的頻繁轉換有關。在2024與2025賽季，他的出賽定位大多以先發為主，生涯前25場出賽有13場是先發。先發投手有一週的時間可以按部就班地調整節奏；然而本季至今的5場出賽，他全部都是從牛棚出發。後援投手需要隨時待命、快速熱身並具備極強的抗壓性，對於新人來說常常是一種挑戰。事實上，盧孟揚自己也曾說過更喜歡先發，可以調整的局數比較多，待在場上時間比較久，不用天天準備，還可在場邊看別的投手投球。但職場就是這樣，有時候不是你想做什麼，而是看公司需要什麼，這也是他必須學習的地方。畢竟鄭凱文這麼好的投手，也都需要這樣做，不是嗎？打線在7局下滿壘時，中心打線王威晨與許基宏接連被三振，確實反映了球隊整體的低迷。但相比於打線的起伏，年輕投手的養成與心態建立更是球隊長遠發展的基石。我們無法確定王建民當下生氣的原因，但若他真是因為盧孟揚投倒自己而有情緒，那肯定也是一種恨鐵不成鋼。